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Бизнес ,  
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«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ

«Газпром» GAZP ₽315,5 -0,47% Купить
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Работа газопровода «Турецкий поток» будет приостановлена из-за ежегодного планового технического обслуживания, сообщает пресс-служба «Газпрома» в Telegram.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении.

В компании указали, что приостановка транспортировки газа была согласована всеми сторонами заранее.

«Турецкий поток» — газопровод, поставляющий газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы через Черное море и турецкую территорию. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год.

«Газпром» объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» из-за Siemens
Бизнес
Трубопровод &laquo;Северный поток&raquo;

14 июня «Газпром» объявил о снижении прокачки газа по «Северному потоку» на 40%. В компании объяснили, что сокращение поставок связано с ситуацией на компрессорной станции (КС) «Портовая». По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта. Кроме того, проблемы связаны с выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов и выявленными техническими неисправностями двигателей.

Теги
Газпром «Турецкий поток» поставки газа технические работы

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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