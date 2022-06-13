Эрдоган объявил о начале укладки газопровода по дну Черного моря

Месторождение Сакарья, из которого будут поставлять газ, Турция открыла в 2020 году, оно считается крупнейшим в регионе. Власти оценивают имеющиеся в нем запасы газа в 540 млрд куб. м

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Турция начинает укладывать газопровод у своих берегов в акватории Черного моря, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска первой трубы под воду, его слова приводит пресс-служба.

«Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море. В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 млн куб. м газа», — заявил Эрдоган.

По его словам, уже в первом квартале 2023 года Турция хочет добыть из нового месторождения в Черном море около 10 млн куб. м газа. Достичь пика, согласно плану, добыча должна к 2026 году, добавил он.

Месторождение Сакарья на шельфе Черного моря, из которого будут добывать газ, Турция обнаружила в 2020 году, оно считается крупнейшим во всем регионе. Власти оценивают имеющиеся в нем запасы в 540 млрд куб. м. Министр энергетики Турции Фатих Донмез отмечал, что до начала добычи рабочие запустят десять скважин. Сначала из месторождения планируют добывать порядка 10 млн куб. м в сутки, а через три-четыре года — 40 млн куб. м, говорил он.

Агентство Anadolu со ссылкой на компанию Botas, ответственную за реализацию проекта, писало, что строительство сухопутной части газопровода длиной 39 км хотят завершить в ноябре 2022 года. Общая протяженность проекта составит 211 км, из них порядка 170 км будет проложены под водой.

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Поставки газа по газопроводу начнутся не позднее 2023 года, говорил Эрдоган. Он называл открытие месторождения новой эпохой в истории Турции, способной решить проблему дефицита энергии, а в перспективе сделать страну экспортером газа. Бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым утверждал, что запасов газа Сакарьи стране хватит на 45 лет.

По данным газеты Daily Sabah, сейчас Турция полностью зависит от импорта газа, в первую очередь из России. После достижения пика добычи на новом месторождении Анкара сможет сократить импорт газа примерно на четверть, утверждало издание.