Губернатор Севастополя счел законным вывоз зерна из Херсона и Запорожья

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Российские трейдеры закупают зерно в Херсонской и Запорожской областях законным путем и вывозят его через порт Севастополя. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

«Производители, которые ищут рынки сбыта, — им оказывается содействие, предлагаются разные варианты, а дальше это зерно законно приобретено, и оно может быть реализовано трейдерами наиболее удобным путем», — заявил он.

Развожаев назвал вывоз зерна через Россию самым понятным и простым путем, а отправку в порт Севастополя для реализации трейдерами — самым оптимальным вариантом.

Россия взяла под контроль Херсонскую область и часть Запорожья в ходе военной операции на Украине. В этих регионах появились военно-гражданские администрации во главе с пророссийскими активистами.

В конце мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил, что регион начал экспортировать в Россию зерно прошлого урожая. 7 июня член вновь созданной администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о первом поезде с зерном с мелитопольского элеватора, который пошел в Крым. Он выразил надежду на то, что объемы поставок будут увеличены в сотни или тысячи раз.

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Как писала The New York Times, в середине мая администрация президента США направила 14 странам, преимущественно африканским, предупреждение о том, что российские суда пытались продать зерно с Украины. В письме ведомство указало названия трех грузовых судов, которые, предположительно, покинули черноморские порты с зерном на борту.

Москва не раз отвергала обвинения в краже украинского зерна. Посол России в США Анатолий Антонов называл заявления об украденном зерне необоснованными. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отмечал, что Всемирная продовольственная программа знает об обвинениях, но не имеет возможности подтвердить эту информацию.