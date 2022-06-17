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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Севастополя счел законным вывоз зерна из Херсона и Запорожья

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Российские трейдеры закупают зерно в Херсонской и Запорожской областях законным путем и вывозят его через порт Севастополя. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

«Производители, которые ищут рынки сбыта, — им оказывается содействие, предлагаются разные варианты, а дальше это зерно законно приобретено, и оно может быть реализовано трейдерами наиболее удобным путем», — заявил он.

Развожаев назвал вывоз зерна через Россию самым понятным и простым путем, а отправку в порт Севастополя для реализации трейдерами — самым оптимальным вариантом.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Россия взяла под контроль Херсонскую область и часть Запорожья в ходе военной операции на Украине. В этих регионах появились военно-гражданские администрации во главе с пророссийскими активистами.

В конце мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил, что регион начал экспортировать в Россию зерно прошлого урожая. 7 июня член вновь созданной администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о первом поезде с зерном с мелитопольского элеватора, который пошел в Крым. Он выразил надежду на то, что объемы поставок будут увеличены в сотни или тысячи раз.

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Как писала The New York Times, в середине мая администрация президента США направила 14 странам, преимущественно африканским, предупреждение о том, что российские суда пытались продать зерно с Украины. В письме ведомство указало названия трех грузовых судов, которые, предположительно, покинули черноморские порты с зерном на борту.

Москва не раз отвергала обвинения в краже украинского зерна. Посол России в США Анатолий Антонов называл заявления об украденном зерне необоснованными. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отмечал, что Всемирная продовольственная программа знает об обвинениях, но не имеет возможности подтвердить эту информацию.

Теги
зерно Херсонская область Запорожская область Севастополь

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