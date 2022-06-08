Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение

Первый поезд с украинским зерном отправился из Запорожья в Крым накануне, 7 июня. Власти Крыма подтвердили прибытие состава и объявили о восстановлении железнодорожного сообщения с северным Причерноморьем

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Прерванное восемь лет назад грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью возобновлено. Об этом РБК заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Состав с зерном, вышедший вчера из Мелитополя, пришел в Крым. Вчера [глава Минобороны Сергей] Шойгу говорил о восстановлении шести участков железной дороги, поезд прошел по участкам, которые были восстановлены. По сути можно говорить, что это восстановление железнодорожного сообщения с северным Причерноморьем после восьми лет его отсутствия», — сказал Крючков.

Первый поезд с зерном с подконтрольной российским военным части Запорожской области отправился в Крым 7 июня. Власти военно-гражданской администрации региона отправили 11 вагонов с зерном с мелитопольского элеватора. «Можно прогнозировать, что в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз. Это будет не 11 вагонов, а сотни, тысячи вагонов», — говорил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

После того как Россия начала военные действия на Украине, власти страны не раз обвиняли Москву в краже зерна. 30 мая замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывезла около 0,5 млн т зерна с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Российские власти «кражу» зерна неоднократно отрицали. При этом Москва подчеркивала, что именно украинская сторона препятствует вывозу зерна из южных областей Украины, так как минирует черноморские порты. В конце мая Минобороны объявило об открытии коридоров для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях. Президент Владимир Путин также заверял, что Россия готова способствовать беспрепятственному проходу судов с зерном.

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Украина запретила транспортное сообщение с Крымом осенью 2015 года. В ноябре того года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко направил действующему на тот момент главе правительства Арсению Яценюку письмо, в котором попросил его приостановить грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом. В итоге кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о временном запрете всех грузовых перевозок на полуостров.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.