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Первый поезд с украинским зерном отправился из Запорожья в Крым

Первый поезд с зерном отправился с подконтрольной российским военным части Запорожской области в Крым. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в эфире программы «Соловьев Live».

«В направлении Крыма пошли первые железнодорожные вагоны,11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора. Можно прогнозировать, что в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз. Это будет не 11 вагонов, а сотни, тысячи вагонов», — сказал он.

Балицкий отметил, что вывоз зерна позволит фермерам получать деньги. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Крымом.

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Фото:Adam Berry / Getty Images

После того как Россия начала военные действия на Украине, власти страны не раз обвиняли Москву в краже зерна. 30 мая замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывезла около полумиллиона тонн зерна с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский также обвинял Россию в незаконном вывозе зерна. Киев отмечал, что российские военные вывозят его в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл сообщения о краже зерна неправдой.

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В середине мая США направили 14 преимущественно африканским странам предупреждение о том, что российские суда пытались продать «украденное украинское зерно», писала накануне The New York Times. Администрация президента Джо Байдена указала названия трех грузовых судов, которые могли покинуть порты в Черном море с зерном на борту.

7 июня представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация обсуждала сообщения СМИ о краже зерна Россией с коллегами из Всемирной продовольственной программы. «У них нет возможности подтвердить эти обвинения», — сказал он.

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