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Политика ,  
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В МИДе сообщили о решении Путина выделить зерно Афганистану

Конкретный объем поставок определит правительство в зависимости от ситуации в Афганистане. В ближайшее время в стране соберут первый урожай, по которому можно будет определить этот показатель, но ей может не хватить до 30% зерна
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Владимир Путин одобрил выделение продовольственной помощи зерном Афганистану в случае необходимости, заявил в эфире «Первого канала» спецпредставитель президента по Афганистану и директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. 

«Межведомственная комиссия по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения. И Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России», — сообщил дипломат.

Замир Кабулов — РБК: «Ситуация в Афганистане еще хуже, чем считает ООН»
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Замир Кабулов

По словам Кабулова, конкретный объем поставок правительство будет определять в зависимости от ситуации. Чиновник заявил, что экономическая обстановка в Афганистане остается сложной и «может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные».

«По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь, зерновых. Поживем увидим. В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, вот сейчас будет первый урожай, он будет показательным», — пояснил Кабулов.

В августе прошлого года к власти в Афганистане пришел «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Спустя полгода Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала доклад, где говорилось, что по итогам прошедшей зимы в помощи того или иного рода по-прежнему нуждаются более 20 млн афганцев. За месяц до этого в организации предупредили, что в стране может начаться серьезный гуманитарный кризис, а ее население будет голодать.

Кабулов назвал оценки организации несколько приукрашенными, на деле ситуация складывалась гораздо хуже, утверждал чиновник и приводил данные, согласно которым в стране за неделю от голода умерли 135 детей. Однако он отметил, что информация может оказаться неточной, поскольку исчерпывающей информации о происходящем в стране нет. Дипломат призывал США разморозить активы бывшего афганского правительства, которые Вашингтон заблокировал после прихода талибов к власти. СМИ оценивали их в $9,5 млрд.

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Весной 2022 года ООН и некоторые политики на Западе начали говорить о глобальном продовольственном кризисе из-за введенных против России санкций и блокировки запасов зерна в портах Украины. Страны G7, включая Германию, а также Всемирная торговая организация (ВТО) объявили, что сильнее всего кризис ударит по бедным странам. Путин утверждал, что угроза голода возникла из-за «санкционной одержимости».

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
МИД Афганистан зерно Владимир Путин Замир Кабулов

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