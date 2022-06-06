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NYT узнала о письме США 14 странам о продаже украинского зерна

По данным издания, Вашингтон направил 14 странам предупреждение, что Россия пытается продать зерно из украинских портов. Африка особенно сильно пострадала от нехватки продовольствия из-за конфликта на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

США в середине мая направили 14 странам (преимущественно африканским) предупреждение, что российские суда пытались продать «украденное украинское зерно», пишет The New York Times. По данным издания, в письме американская администрация указала названия трех грузовых судов, предположительно покинувших черноморские порты с зерном на борту.

В Госдепартаменте в ответ на запрос издания заявили, что США «сотрудничают с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено у Украины». Чиновники из нескольких других стран рассказали, что Вашингтон просил их не допустить покупки незаконно полученного украинского зерна. Собеседники газеты подчеркнули, что сообщение США не носило характера принуждения.

The New York Times пишет о дилемме, возникшей в африканских государствах после получения сообщения от Вашингтона: с одной стороны, есть возможность получить дешевое зерно на фоне роста мировых цен, а с другой — приобретение зерна у России не понравилось бы США и означало бы извлечение выгоды из действий Российской армии на Украине. По мнению директора кенийского Международного института стратегических исследований HORN Хассана Ханнендже, нехватка продовольствия в Африке настолько острая, что странам континента все равно, откуда оно поступает, пусть даже с Украины. «[Для них это] не дилемма. Те, кто попытаются говорить здесь о морали, заблуждаются», — считает эксперт.

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Из-за военных действий на Украине, которая, как и Россия, выступает одним из крупнейших поставщиков зерна на мировые рынки, оно скопилось в большом количестве в черноморских портах. В начале мая ООН оценивала объемы заблокированного зерна в 4,5 млн т. 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на украинской территории остается неиспользованным около 20 млн т зерна. В связи с этим лидеры многих стран выражали обеспокоенность возможным ухудшением ситуации с продовольствием в мире.

Украинские власти утверждают, что российские военные вывозят зерно в основном в Крым. В посольстве Украины в Бейруте заявили, что более 100 т украинской пшеницы Россия передала Сирии. Украинский посол в Анкаре Василий Бондарь назвал одним из покупателей Турцию. В Москве обвинения в вывозе зерна с территории Украины отвергали.

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В ООН утверждают, что вывозу зерна препятствует блокада портов российскими силами. США и Евросоюз обвиняли Москву в усугублении продовольственного кризиса. Российские власти, в свою очередь, говорят о готовности обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном. В проблемах с отправкой грузов в Кремле обвиняли Запад, указывая на «незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, вывозу зерна и так далее».

Президент Сенегала и глава Африканского союза Маки Салл в начале июня отметил, что санкции западных стран против российских банков значительно затруднили закупку зерна у России африканскими государствами. В ходе последующего визита в Россию он призвал вывести продовольствие и удобрения из-под санкций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в Турцию 7 июня отправится делегация для переговоров по организации вывоза зерна из портов Украины. Anadolu ранее писало, что во встрече будут участвовать представители России, Украины, Турции и ООН.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина зерно США пшеница Россия
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