В Мелитополе заявили о подготовке к референдуму по присоединению к России

По словам главы Мелитополя Данильченко, власти начали подготовку к референдуму о присоединении к России. Минобороны России сообщало о взятии города под свой контроль 26 февраля

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Власти Мелитополя (Запорожская область) начали подготовку к референдуму по вхождению в состав России, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко в Telegram.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму», — сказала Данильченко.

Накануне в Мелитополь с рабочим визитом приезжал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, рассказала она. Кириенко стал куратором отношений с Луганской и Донецкой народными республиками вместо Дмитрия Козака, сообщали в конце апреля источники РБК.

Мелитополь расположен в Запорожской области в 50 км от Азовского моря. 26 февраля, через два дня после начала российской военной операции на Украине, Минобороны России сообщило о взятии города под свой контроль.

11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России Дмитрий Мурадов заявлял, что южные регионы Украины, занятые российскими войсками, станут частью России «волей самого народа». При этом он отметил, что государство уже не сможет остаться «в том виде», в котором существовало. Позднее во время поездки в Мелитополь вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что видит будущее Запорожской области «в российской семье».

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, единственный путь развития региона предполагает вхождение в состав России на правах полноценного региона без образования Запорожской народной республики или любого вида «серой зоны».

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Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля предупреждал, что Украина выйдет из переговоров, если на территории взятых российской армией регионов будут проведены референдумы. В мае переговоры Киева и Москвы были приостановлены.

О планах провести референдум о вхождении в состав России также говорили власти Херсонской области. В Кремле подчеркивали, что этот вопрос должны решать жители региона, а также он должен быть «четко и тщательно выверен юристами».