Владелец «Макдоналдса» подал заявку на регистрацию восьмого названия

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Новый владелец сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подал заявку на регистрацию восьмого по счету товарного знака, который может стать названием сети, — «Наше место». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Заявка была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30 мая. До этого были поданы заявки еще на несколько товарных знаков: «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».





«Макдоналдс» объявил о продаже бизнеса в России 16 мая. Ранее компания приостанавливала деятельность в стране: рестораны были закрыты, но их сотрудников не увольняли и продолжали выплачивать им зарплату.

19 мая стало известно, что сеть купит российский франчайзи Александр Говор — владелец ООО «ГиД», которое развивало сеть «Макдоналдс» в Сибири с 2015 года. До сделки Говор управлял 25 ресторанами в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Республике Алтай, а также в Алтайском и Красноярском краях. По условиям контракта Говор не сможет использовать существующее название бренда, а также логотип и меню.

Ходатайство о покупке «Макдоналдса» в Федеральную антимонопольную службу подало 27 мая ООО «Клуб Отель», 1 июня Говор стал владельцем 100% акций этой компании, ранее ею владела, предположительно, жена бизнесмена.

Помимо «ГиДа» в России есть еще два франчайзи «Макдоналдса» — «Региональная сеть предприятий питания» (рестораны в Хабаровском, Приморском и Пермском краях, Архангельской, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Кировской областях, а также в республиках Коми, Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Чувашия и Башкортостан) и «Развитие РОСТ» (на вокзалах и в аэропортах).

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Как сообщил Говор, они также должны снять вывески, логотипы и избавиться от любых упоминаний бренда. Корпорация после заключения сделки с Говором расторгнет контракты с субконцессиями, после чего они смогут заключить новые договоры с правопреемником российского владельца, компанией ООО «Системы ПБО», под новым брендом.