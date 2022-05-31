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«Макдоналдс» подал еще три заявки на регистрацию вариантов названия

Кроме поданных заявок на названия «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса» «Макдоналдс» намерен зарегистрировать товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас». Для новой сети будет выбрано одно из них
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Макдоналдс» подал еще три заявки на регистрацию возможных названий, соответствующие документы РБК обнаружил в электронной системе Роспатента.

Компания намерена зарегистрировать товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас». Все заявки были поданы 27 мая.

До этого стало известно, что компания подала заявки на регистрацию товарных знаков «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

В пресс-службе «Макдоналдса» сообщали, что компания ведет работу по созданию нового бренда и в рамках этого процесса выберет одно название из всех зарегистрированных.

Источник агентства «Москва» говорил, что, скорее всего, будет выбрано название, схожее по звучанию с рекламным слоганом сети.

Стали известны варианты нового названия ресторанов «Макдоналдс» в России
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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В свою очередь, «Известия» сообщали, что одним из вариантов названий служит аббревиатура «Мс», причем М может быть выполнена в фирменном стиле сети. Однако гендиректор «Макдоналдса» в России Олег Пароев опроверг эту информацию. Источник газеты утверждал, что в разработке проекта принимала участие материнская компания. Также, по его данным, концепция меню новой сети может остаться приближенной к оригинальному «Макдоналдсу».

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Об уходе с российского рынка международная сеть «Макдоналдс» объявила 16 мая. Позже в компании сообщили, что российский бизнес купит предприниматель Александр Говор, который ранее развивал 25 ресторанов сети по франшизе. Он приобретет все рестораны, и те будут работать под новым брендом.

По соглашению с Говором, сотрудники предприятий останутся работать на текущих условиях не менее двух лет. Он также будет финансировать зарплату корпоративных сотрудников до закрытия сделки и осуществит выплаты по текущим обязательствам перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

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Теги
Анна Захарова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Макдоналдс Роспатент товарный знак
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