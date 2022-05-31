«Макдоналдс» подал еще три заявки на регистрацию вариантов названия

Кроме поданных заявок на названия «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса» «Макдоналдс» намерен зарегистрировать товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас». Для новой сети будет выбрано одно из них

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Макдоналдс» подал еще три заявки на регистрацию возможных названий, соответствующие документы РБК обнаружил в электронной системе Роспатента.

Компания намерена зарегистрировать товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас». Все заявки были поданы 27 мая.

До этого стало известно, что компания подала заявки на регистрацию товарных знаков «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

В пресс-службе «Макдоналдса» сообщали, что компания ведет работу по созданию нового бренда и в рамках этого процесса выберет одно название из всех зарегистрированных.

Источник агентства «Москва» говорил, что, скорее всего, будет выбрано название, схожее по звучанию с рекламным слоганом сети.

В свою очередь, «Известия» сообщали, что одним из вариантов названий служит аббревиатура «Мс», причем М может быть выполнена в фирменном стиле сети. Однако гендиректор «Макдоналдса» в России Олег Пароев опроверг эту информацию. Источник газеты утверждал, что в разработке проекта принимала участие материнская компания. Также, по его данным, концепция меню новой сети может остаться приближенной к оригинальному «Макдоналдсу».

Читайте на РБК Pro Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона Статьи Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов Инструкции Pro Почему мы видим сны: 5 теорий Почему мы видим сны: 5 теорий Статьи

Об уходе с российского рынка международная сеть «Макдоналдс» объявила 16 мая. Позже в компании сообщили, что российский бизнес купит предприниматель Александр Говор, который ранее развивал 25 ресторанов сети по франшизе. Он приобретет все рестораны, и те будут работать под новым брендом.

По соглашению с Говором, сотрудники предприятий останутся работать на текущих условиях не менее двух лет. Он также будет финансировать зарплату корпоративных сотрудников до закрытия сделки и осуществит выплаты по текущим обязательствам перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.