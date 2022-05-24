Захарова сочла очевидным маловероятное вступление Украины в ЕС

Киев, Украина (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Низкие шансы Украины вступить в Евросоюз очевидны, несмотря на обещания, написала представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Она ответила на слова премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Накануне он заявил, что вероятность вступления Украины в ЕС в ближайшее время невелика, а заявления европейских лидеров, что Украина является частью европейской семьи, были скорее эмоциональными, а не юридически обоснованными.

«Много слов потратил премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать — не значит выходить замуж. В устаревшем варианте — жениться», — написала Захарова.

Украина заключила соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предполагало создание зон свободной торговли, уменьшение или снятие пошлин на большинство товаров во взаимной торговле, а также согласование украинских регламентов с нормами ЕС. С 2019 года в Конституции Украины появилась норма о стремлении страны в ЕС.

После начала военной операции России на Украине президент Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении республики в Евросоюз. 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник для предоставления статуса кандидата. Ответы на первую часть президент Украины отдал руководителю представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу 18 апреля, вторую часть направил 9 мая. Через неделю еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгейи сообщил о подготовке заключения насчет Украины.



Фон дер Ляйен назвала эту страну частью европейской семьи и обещала предоставить ей статус кандидата уже этим летом. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что республика рассчитывает на получение статуса кандидата в союз в июне.



Идею ускоренного вступления Украины поддержали Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения. Против выступили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетий. Взамен он предложил создать новое «европейское политическое сообщество», куда войдет Украина. В оценке сроков его поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Нужно быть честными <...> Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два года, это будет неправдой <...> Вероятно, это займет 15 или 20 лет», — заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.