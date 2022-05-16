Еврокомиссар сообщил о подготовке ЕК заключения по заявке Украины в ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 15:55
ФХР на «удовлетворительно» оценила работу Жамнова в сборной по итогам ОИ Спорт, 17:30
Военные опровергли переброску техники из Ленобласти к границе Финляндии Политика, 17:30
Немецкий регулятор заявил о заполненности хранилищ газом более чем на 40% Экономика, 17:29
Как защитить онлайн-магазин от утечки персональных данных РБК и МегаФон, 17:25
Минфин сообщил о сокращении ФНБ на ₽2 трлн за месяц Экономика, 17:22
Фабио Капелло назвал Мбаппе будущим мадридского «Реала» Спорт, 17:20
Генсек ОДКБ заявил, что отправка сил организации на Украину не обсужалась Политика, 17:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:14
АвтоВАЗ наладит производство Renault Duster под брендом Lada Бизнес, 17:11
Призер чемпионатов мира по лыжным гонкам перешла в биатлон Спорт, 17:04
Суд передал РЖД оборудование Siemens для обслуживания «Сапсанов» Бизнес, 17:02
Неизвестные «заминировали» самолет «Роскосмоса» Технологии и медиа, 16:58
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 16:58
В России предложили не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные с 16 марта Политика, 16:56
Военная операция на Украине ,  
0 

Еврокомиссар сообщил о подготовке ЕК заключения по заявке Украины в ЕС

Оливер Варгели
Оливер Варгели (Фото: Oliver Varhelyi / Twitter)

Евросоюз получил все ответы Украины на опросник по поводу вступления страны в союз, идет подготовка заключения по заявке, сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгейи в Twitter после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Получены все ответы на опросник ЕС. Сейчас [Европейская] комиссия готовит заключение для совета по украинской заявке в ЕС», — сообщил Варгейи.

Кулеба в Twitter уточнил, что обсудил с еврокомиссаром предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. «Пришло время юридически закрепить Украину на пути в ЕС и сделать Европу более сильной, безопасной и процветающей», — написал украинский министр.

Киев передал ЕС последнюю часть опросника для вступления в союз
Политика
Фото:Francois Lenoir / Reuters

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник, который является обязательным для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Он состоит из двух частей. Вопросы первой части касаются политической и экономической системы Украины, а именно: независимости судебной системы, борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека, а также бизнес-климата, уровня приватизации и степени государственного вмешательства в экономику. Вторая часть касается того, какие правовые нормы и правила европейского законодательства действуют на Украине. В частности, речь идет о нормах, касающихся свободы движения товаров, системы налогообложения, окружающей среды и изменения климата.

Ответы на первую часть Зеленский передал руководителю представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу 18 апреля, вторую часть Киев направил в ЕС 9 мая. За несколько дней до этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что страна рассчитывает на получение статуса кандидата в союз в июне этого года.

Фон дер Ляйен указывала, что Украина принадлежит к «европейской семье», ситуация с членством страны в ЕС «экстраординарная», поэтому Евросоюзу «приходится предпринимать необычные шаги», отмечала она. В частности, глава ЕК обещала предоставить статус кандидата Украине уже этим летом.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Статьи
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как работает система принятия решений на основе эмоций участников рынка
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы

Кремль назвал тему вступления Украины в ЕС «лежащей в другой плоскости»
Политика
Дмитрий Песков

Россия ранее не возражала против вступления Украины в ЕС, а выступала только против ее членства в НАТО. Однако 12 мая зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что теперь Москва имеет схожую негативную позицию по членству Киева в этих объединениях. По словам Полянского, позиция изменилась после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что «эта война должна быть выиграна на полях сражений».

Материалы к статье
Теги
ЕС вступление в ЕС Украина
Материалы по теме
Грузия передала ответы на первую часть анкеты для вступления в ЕС
Политика
В Евросоюзе заявили о «нестандартных шагах» в вопросе членства Украины
Политика
Киев передал ЕС последнюю часть опросника для вступления в союз
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter