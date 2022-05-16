Еврокомиссар сообщил о подготовке ЕК заключения по заявке Украины в ЕС
Евросоюз получил все ответы Украины на опросник по поводу вступления страны в союз, идет подготовка заключения по заявке, сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгейи в Twitter после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
«Получены все ответы на опросник ЕС. Сейчас [Европейская] комиссия готовит заключение для совета по украинской заявке в ЕС», — сообщил Варгейи.
Кулеба в Twitter уточнил, что обсудил с еврокомиссаром предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. «Пришло время юридически закрепить Украину на пути в ЕС и сделать Европу более сильной, безопасной и процветающей», — написал украинский министр.
Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник, который является обязательным для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Он состоит из двух частей. Вопросы первой части касаются политической и экономической системы Украины, а именно: независимости судебной системы, борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека, а также бизнес-климата, уровня приватизации и степени государственного вмешательства в экономику. Вторая часть касается того, какие правовые нормы и правила европейского законодательства действуют на Украине. В частности, речь идет о нормах, касающихся свободы движения товаров, системы налогообложения, окружающей среды и изменения климата.
Ответы на первую часть Зеленский передал руководителю представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу 18 апреля, вторую часть Киев направил в ЕС 9 мая. За несколько дней до этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что страна рассчитывает на получение статуса кандидата в союз в июне этого года.
Фон дер Ляйен указывала, что Украина принадлежит к «европейской семье», ситуация с членством страны в ЕС «экстраординарная», поэтому Евросоюзу «приходится предпринимать необычные шаги», отмечала она. В частности, глава ЕК обещала предоставить статус кандидата Украине уже этим летом.
Россия ранее не возражала против вступления Украины в ЕС, а выступала только против ее членства в НАТО. Однако 12 мая зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что теперь Москва имеет схожую негативную позицию по членству Киева в этих объединениях. По словам Полянского, позиция изменилась после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что «эта война должна быть выиграна на полях сражений».