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В МИД Франции допустили, что вступление Украины в ЕС займет до 20 лет

Министр-делегат при МИД Франции Клеман Бон: вступление Украины в ЕС займет 15–20 лет
Необходимо признать, что процесс вступления Украины в ЕС займет, вероятно, 15–20 лет, а не полгода, подчеркнули в Париже. Об этом же предупреждали Шольц и Макрон, в Киеве говорили, что «суррогаты статуса кандидата» стране не нужны
Клеман Бон
Клеман Бон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Об этом заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире Radio J.

«Нужно быть честными <...> Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два года, это будет неправдой <...> Вероятно, это займет 15 или 20 лет», — сказал он, напомнив, что это «очень долгий процесс».

Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 мая также предупредил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетий. Он предложил создать новое «европейское политическое сообщество», которое уже будет включать Украину.

О том, что «короткого пути» для вступления в Евросоюз не бывает, говорил и канцлер Германии Олаф Шольц 19 мая. Он согласился с Макроном, что процесс вступления Украины в ЕС может растянуться на годы.

Кулеба заявил, что Украине не нужны «суррогаты» статуса кандидата в ЕС
Политика
Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь подчеркнул, что Киев хочет получить полноценный статус страны — кандидата в члены Евросоюза.

По его словам, некоторые члены ЕС придерживаются «стратегической неопределенности» по данному вопросу, что не устраивает украинскую сторону. «Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине», — отметил Кулеба.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила внести поправки в договоры ЕС и при необходимости отказаться от единого голосования 27 стран-членов по ключевым вопросам. Она также заявила, что Евросоюз поддерживает стремление Украины вступить в союз.

Так, восемь стран ЕС — Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения — поддержали идею ускоренного вступления Украины в союз.

Тем не менее министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что быстрое вступление Украины в Европейский союз невозможно. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте напомнил, что ускоренного процесса для этого не существует. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против вступления Украины в ЕС и призвал найти другие способы усилить сотрудничество Брюсселя и Киева.

Украина заключила соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Отказ подписать его стоил власти президенту Виктору Януковичу. В 2019 году в Конституции Украины было закреплено стремление страны в Евросоюз.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в союз, а в середине апреля передал заполненную анкету-опросник главе представительства ЕС на Украине Матти Маасикасу.

Вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина допустила, что Украина может получить статус кандидата в члены ЕС к июню этого года.

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