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Киев передал ЕС последнюю часть опросника для вступления в союз

Украина передала вторую часть опросника для вступления в ЕС. Она включает в себя около 2 тыс. вопросов и касается реализации правовых норм ЕС на Украине. Первую часть опросника Зеленский передал 18 апреля
Фото: Francois Lenoir / Reuters
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Украина передала Евросоюзу вторую часть опросника, который необходимо было заполнить для подачи заявки на вступление в ЕС, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию ZN.UA.

«Опросник должен быть сегодня передан в Европейский союз по официальным каналам», — сказала Стефанишина.

Опросник включает в себя почти 370 вопросов на 40 страницах и состоит из двух частей. Вопросы первой части касаются политической и экономической системы Украины, а именно независимости судебной системы, борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека, а также бизнес-климата, уровня приватизации и степени государственного вмешательства в экономику. Ответы на первую часть президент Украины Владимир Зеленский передал руководителю представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу 18 апреля.

Вторая часть опросника включает в себя около 2 тыс. вопросов на 240 страницах и касается того, какие правовые нормы и правила европейского законодательства действуют на Украине. В частности, речь идет о нормах, касающихся свободы движения товаров, системы налогообложения, вопросы окружающей среды и изменения климата.

9 мая Зеленский во время совещания по видеосвязи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен показал заполненную вторую часть опросника. «Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути», — написал президент в Telegram.

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Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Глава Еврокомиссии заявила о планах ЕС рассмотреть заявку Украины на членство в союзе этим летом и провести процедуру в ускоренном режиме. 1 мая Стефанишина говорила, что Киев рассчитывает на получение статуса кандидата в члены ЕС к июню 2022 года.

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В марте агентство Reuters сообщало, что в Евросоюзе нет единого мнения о возможном членстве Украины. При этом восемь стран ЕС — Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения — поддержали идею ускоренного вступления Украины в союз.

Тогда же нидерландский премьер Марк Рютте говорил, что ускоренного процесса вступления в Евросоюз не существует. Министр Хорватии Андрей Пленкович отмечал, что «никто не вошел в Европейский союз за одну ночь».

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сомнение, что можно открыть процедуру вступления в ЕС для страны, «находящейся в состоянии войны». Позднее он заявил, что процесс принятия Украины в союз может занять несколько десятилетий. Тогда он предложил создать новое «европейское политическое сообщество», в состав которого войдет Украина.

В Кремле говорили, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому вопрос членства Украины в ЕС «лежит в другой плоскости». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил сомнение, что Киев присоединится к Евросоюзу без членства в НАТО. «Есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе как через НАТО», — считает Медведев.

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