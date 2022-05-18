Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» в ответ на вступление в НАТО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 66,61 (+0,25) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 63,56 (+0,02) Инвестиции, 16:05
«Тинькофф» запретил клиентам делать переводы с комментариями об Украине Финансы, 19:47
Байден назвал историческими заявки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 19:33
Как перевести деньги из России за границу: 3 рабочих варианта Инвестиции, 19:32
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 19:29
Хуснуллин заявил о платных поставках Украине энергии с Запорожской АЭС Политика, 19:28
Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160 Общество, 19:25
Тарасова не увидела предательства в смене гражданства фигуристкой Спорт, 19:20
Заплатит ли «Газпром» дивиденды? Эксперты о главной интриге сезона Инвестиции, 19:15
В Подмосковье начали проверку после распыления баллончика в школе Общество, 19:11
Заменившая Россию на ЧМ по хоккею сборная одержала вторую победу Спорт, 19:08
Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» в ответ на вступление в НАТО Политика, 19:02
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 19:00
Welt сообщила, что Кулеба «вышел из себя» в разговоре с министром ФРГ Политика, 18:57
Главные матчи и самые важные голы Фернандеса в сборной России Спорт, 18:52
Политика ,  
0 

Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» в ответ на вступление в НАТО

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Реакция России на решение Финляндии вступить в НАТО будет сюрпризом, ответные меры будет разрабатывать российское Минобороны, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге. Трансляцию вела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО», — сказала Захарова, отмечая, что, в первую очередь, решение будет за военными.

Как скажется на ситуации на Украине вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Финляндия заявила о намерении вступить в Североатлантический альянс на фоне российской военной операции на Украине. Такое же желание выразила и Швеция. В Хельсинки отметили, что решение о членстве в НАТО не направлено против кого-либо. По словам президента Саули Ниинистё, страна хочет «укрепить свою безопасность».

Правительство Финляндии приняло официальное решение вступить в НАТО 15 мая. Предложение нуждалось в одобрении парламента, и 17 мая он поддержал членство страны в военном блоке: за выступили 188 из 200 депутатов. В тот же день министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал соответствующую заявку. 18 мая финский посол передал ее генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу. Документы рассмотрит Североатлантический совет, после чего решение должны будут ратифицировать все 30 стран альянса.

Турция, одна из стран — членов НАТО, выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что эти страны потворствуют террористическим организациям (в частности, членам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) и вводили против Анкары санкции.

Президент России Владимир Путин говорил, что расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственной угрозы» для России, но она ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд»
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Myspeaker Глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Избыток ресурсов — это ошибка»
Статьи
Pro
Как понять, что вы не переплачиваете своим сотрудникам
Статьи

Материалы к статье
Теги
Мария Захарова Финляндия НАТО
Материалы по теме
FT узнала о блокировке Турцией переговоров о Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
Sabah узнала о десяти требованиях Турции к Швеции и Финляндии по НАТО
Политика
Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter