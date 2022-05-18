Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» в ответ на вступление в НАТО

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Реакция России на решение Финляндии вступить в НАТО будет сюрпризом, ответные меры будет разрабатывать российское Минобороны, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге. Трансляцию вела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО», — сказала Захарова, отмечая, что, в первую очередь, решение будет за военными.

Финляндия заявила о намерении вступить в Североатлантический альянс на фоне российской военной операции на Украине. Такое же желание выразила и Швеция. В Хельсинки отметили, что решение о членстве в НАТО не направлено против кого-либо. По словам президента Саули Ниинистё, страна хочет «укрепить свою безопасность».

Правительство Финляндии приняло официальное решение вступить в НАТО 15 мая. Предложение нуждалось в одобрении парламента, и 17 мая он поддержал членство страны в военном блоке: за выступили 188 из 200 депутатов. В тот же день министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал соответствующую заявку. 18 мая финский посол передал ее генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу. Документы рассмотрит Североатлантический совет, после чего решение должны будут ратифицировать все 30 стран альянса.

Турция, одна из стран — членов НАТО, выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что эти страны потворствуют террористическим организациям (в частности, членам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) и вводили против Анкары санкции.

Президент России Владимир Путин говорил, что расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственной угрозы» для России, но она ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура.