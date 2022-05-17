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Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

В поддержку членства в альянсе высказались 188 депутатов из 200. Контрпредложение об отказе от вступления в НАТО выдвинули в «Союзе левых сил», большинство парламентариев его не поддержали
Фото: Martin Meissner / AP
Фото: Martin Meissner / AP

Парламент Финляндии выступил за подачу заявки на членство в НАТО. «За» проголосовали 188 депутатов из 200, восемь — против, трое отсутствовали, пишет Yle. Большинство парламентариев отклонили предложение депутата «Союза левых сил» Маркуса Мустаярви об отказе от присоединения к военному блоку.

В своих выступлениях представители разных партий подчеркивали, что намерение Финляндии стать членом альянса не направлено против кого-либо. Премьер-министр Санна Марин, выступая на открытии заседания, так сформулировала цель вступления в НАТО: «Если на нас нападут, то нам помогут. А если на других нападут, то поможем уже мы».

Во вторник Госсовет и президент примут официальное решение о подаче заявки, сообщает телерадиокомпания.

14 мая Марин и президент Саули Ниинистё сообщили, что правительство Финляндии приняло официальное решение вступить в Североатлантический альянс и подаст заявку после консультаций с парламентом.

Глава МИД страны Пекка Хаависто говорил, что Хельсинки планирует подать заявку 18 мая.

Финляндия приняла решение о вступлении в НАТО
Политика
Санна Марин и&nbsp;Саули Ниинистё

Материал дополняется.

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