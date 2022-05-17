Как скажется на ситуации на Украине вхождение Швеции и Финляндии в НАТО

Россия обещает дать ответ на официальные шаги Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО. Однако Москва намерена сделать это не сразу, а после оценки угроз, возникнувших в результате увеличения ее границ с альянсом почти вдвое

Когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции в понедельник 16 мая объявила, что правительство страны подавляющим числом голосов приняло решение вступить в НАТО. Соответствующую заявку Стокгольм будет подавать вместе с Хельсинки — Финляндии официально подтвердила свое намерение стать членом Североатлантического альянса в воскресенье 15 мая.

«Мы сейчас живем в опасное время. России не понравится вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И Швеция, и Финляндия должны быть готовы к трудным месяцам, мы говорим это не для того, чтобы создать беспокойство, а для того, чтобы привлечь внимание. Никто не может исключать, что грядут испытания, даже если они несерьезны», — сказала Андерссон.

По оценкам Politico, для этих двух стран процесс вступления в НАТО от момента подачи заявки до ее одобрения может занять всего лишь несколько недель с учетом приближающегося саммита альянса, который пройдет в конце июня в Мадриде. Как поясняет издание, в отличие от стран Балтии, которым потребовались годы на то, чтобы начать соответствовать требованиям НАТО и преодолеть предубеждение ряда членов альянса, в альянсе давно существовал консенсус по Финляндии и Швеции. Дело в том, что у обеих стран репутация демократий, в которых соблюдается верховенство права, а уровень их военной и военно-технической подготовки будет способствовать усилению блока из 30 стран. Многолетнее сотрудничество Финляндии и Швеции с альянсом также подразумевают, что им не придется прилагать больших усилий для того, чтобы добиться совместимости своих вооружений сил с силами НАТО.

Для Финляндии и Швеции вступление в НАТО будет означать, что в их отношении начнет действовать пятая статья Договора о коллективной обороне. В ней указано, что если одно государство — член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные участники альянса предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране, подвергшейся нападению.

Для России это означает, что протяженность ее границы с НАТО увеличится более чем вдвое, преимущественно за счет Финляндии — длина границы с ней составляет 1300 км.

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Вечером в понедельник, 16 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласится на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. «Мы не можем сказать «да» присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции», — процитировало Эрдогана Anadolu. Турецкий лидер подчеркнул, что приезд делегаций Финляндии и Швеции для обсуждения их членства не изменит позицию Анкары. Неделей ранее он заявлял, что Анкара не считает позитивной возможность вступления этих двух стран в НАТО, аргументируя свою позицию тем, что они служат «гостевым домом для террористических организаций», имея в виду запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.

Как менялась риторика Москвы

В середине апреля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев писал в своем Telegram- канале, что в случае расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет», и предрекал серьезное усиление группировки сухопутных сил и ПВО России, развертывание существенных военно-морских сил в акватории Финского залива. Также он утверждал, что «у России станет больше официально зарегистрированных противников».

12 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что вступление Финляндии в НАТО «безусловно» является угрозой для России. «Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным», — добавил он. В тот же день МИД России опубликовал заявление, в котором говорилось, что присоединение Финляндии к НАТО «нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе». «Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», — говорилось в заявлении.

Однако 14 мая заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что «пока рано говорить» о размещении Россией ядерного оружия в Балтийском регионе в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии. В тот же день состоялся телефонный разговор российского и финского президентов Владимира Путина и Саули Ниинистё. Согласно сообщению на сайте Кремля, Путин сказал Ниинистё, что решение Финляндии вступить в НАТО было ошибочным. В офисе финского президента, в свою очередь, указали, что Ниинистё сообщил Путину, что Хельсинки изменил позицию по вступлению в альянс после начала Россией специальной военной операции на Украине.

При этом Путин, выступая на саммите ОДКБ в понедельник, сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает военной угрозы для России. «Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса — Финляндии, Швеции: у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — пояснил он.

Может ли Москва ответить на решение Хельсинки и Стокгольма

Газета The Washington Post указывает, что изменение российское риторики может быть связано с тем, что у Москвы на данный момент нет ресурсов, чтобы ответить на действия Хельсинки и Стокгольма. «Россия отвела войска от границы с Финляндией, чтобы перенаправить их на Украину, в результате чего у Москвы значительно сократились возможности угрожать Финляндии в военном плане», — утверждает издание. Также оно отмечает, что Россия поставляет в Финляндию небольшое количество газа и нефти, электроэнергии (не более 10% от потребностей), что позволяет Хельсинки проводить независимую внешнюю политику.

The Washington Post не исключает возможность кибератак и начала гибридной войны со стороны России с целью изменить общественное мнение в Финляндии, однако отмечает, что в Хельсинки достаточно ресурсов, чтобы противостоять подобным действиям. Газета также цитирует военного эксперта, финского генерал-майора в отставке Пекки Товери, который утверждает, что у России «нет политической, военной или экономической власти» над Финляндией.

Издание Politico и вовсе назвало «бахвальством» угрозы России разместить ядерное оружие в регионе Балтийского моря, указав на то, что оно уже размещено в Калининграде (Москва официально никогда не подтверждала размещение такого оружия), а также на то, что Россия уже развернула силы ядерного сдерживания на Кольском полуострове.

Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев в разговоре с РБК не согласился с тезисом об изменении риторики Москвы и отсутствии у нее ресурсов на ответные меры в связи с грядущим вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. «Я бы не сказал, что риторика Москвы стала более миролюбивой. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО воспринимается в Москве как угроза национальной безопасности. Правда, Москва не может остановить дрейф этих стран в НАТО. Он неизбежен на фоне событий на Украине. Другое дело, что вряд ли сейчас последует какая-то серьезная военная эскалация в Балтийском регионе в связи со вступлением этих стран в НАТО с одной стороны, и концентрацией сил на Украине с другой. Но в перспективе, конечно, это создает большие проблемы российской безопасности. Я думаю, что в Москве это прекрасно понимают», — сказал Тимофеев.

Как расширение НАТО скажется на европейской системе безопасности

Профессор кафедры международной безопасности Бирмингемского университета Штефан Вольф в своей статье для The Conversation указывает, что попытка Путина коренным образом реструктуризовать европейский порядок безопасности и отношения с США и с НАТО посредством начала специальной военной операции на Украине сработала обратным образом и, в частности, привела к расширению альянса. По его мнению, отказ Хельсинки и Стокгольма от политики неприсоединения свидетельствует, что «нейтралитет как статус в международном праве и внешнеполитическая позиция больше не рассматриваются в качестве жизнеспособных способов для небольших стран быть вне зоны соперничества великих держав».

При этом изменения в европейской структуре безопасности не ограничатся расширением НАТО, прогнозирует Вольф. В качестве примера он приводит решение Украины, Грузии и Молдавии подать заявки на вступление в ЕС. Вольф считает, что на реализацию подобных решений могут уйти годы, однако они приведут к более серьезному расколу между Востоком и Западом. В таких условиях малым государствам придется выбирать чью-то сторону. Так, напоминает эксперт, Швейцария уже отошла от своего нейтралитета в вопросе введения санкций и синхронизировала свои антироссийские рестрикции с аналогичными мерами ЕС. Этим же путем идет Исландия

Углубление раскола в Европе и отказ от нейтралитета как действенного подхода к национальной безопасности будут иметь влияние и на исход военной операции России на Украине. В частности, нейтральный статус для Украины, возможность которого Москва и Киев ранее обсуждали в ходе переговоров, станет нежизнеспособной идеей на фоне отказа Хельсинки и Стокгольма от такового в условиях, когда они не подверглись нападению. «Если нейтралитет не обсуждается, то пространство для переговоров между Россией и Украиной еще больше уменьшается, а вероятность того, что обе стороны будут стремиться к победе на поле боя, возрастает», — резюмирует Вольф.

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