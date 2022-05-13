В Приднестровье в военкомат кинули бутылку с зажигательной смесью

В приднестровском Тирасполе в здание военкомата бросили бутылки с зажигательной смесью, сообщает МВД Приднестровья.

«В здание республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна», — сообщили в МВД.

Охрана потушила возгорание, никто не пострадал.

По информации ведомства, до этого, около 4:15 (совпадет с мск) неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в сторону нефтебазы одного из предприятий. Загорелась трава, ее потушили. В МВД указали, что кинувший бутылку мужчина вышел из иномарки с иностранными номерами.

«В республике объявлен план «Перехват», проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения автомобиля», — добавили в министерстве.

Обстановка в Приднестровье обострилась в апреле. Так, 25 апреля МВД непризнанной республики сообщило об обстреле здания Министерства госбезопасности из гранатомета, а днем позднее — о подрыве антенн телецентра, транслировавших российское радио.

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До этого заместитель командующего войсками российского ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев, говоря о целях второй фазы спецоперации на Украине, заявил о «фактах притеснения русскоязычного населения» в Приднестровье. По его словам, после установления контроля над Донбассом будет обеспечен сухопутный коридор в Крым, тогда как контроль над югом Украины позволит создать коридор в Приднестровье. Замглавы МИД России Андрей Руденко отмечал, что российская сторона хочет избежать втягивания Приднестровья в ситуацию вокруг Украины.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности Киева помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье, если такое обращение поступит.

Кишинев после этого исключил захват Приднестровья военным путем, отметив, что вопрос региона будет решаться переговорным процессом. По мнению президента Молдавии Майи Санду, произошедшие в непризнанной республике инциденты связаны с «разными силами» внутри нее, которые заинтересованы в дестабилизации.