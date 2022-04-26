В Приднестровье взорвали антенны, которые транслировали российское радио

По данным МВД республики, в поселке Маяк прогремело два взрыва, из строя были выведены две антенны радиотелецентра, которые ретранслировали российское радио. Никто не пострадал

Два взрыва прогремели в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья, сообщили в МВД непризнанной республики.

По данным ведомства, первый произошел в 6:40, второй — в 7:05. «К месту происшествия незамедлительно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Григориопольские милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», саперы Минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram.

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В результате взрыва подорваны «две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная». Они ретранслировали российское радио. Сотрудники центра и местные жители не пострадали.

Как отмечает канал ТСВ, радиотелецентр построили в конце 1960-х годов, его основные заказчики — Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио. МВД проверяет данные о взрыве в радиоцентре, сообщили ТАСС в ведомстве. На место выехала оперативная группа.

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25 апреля власти Приднестровья сообщили об обстреле из гранатомета здания Министерства государственной безопасности республики в Тирасполе. Произошло несколько взрывов, на верхних этажах были выбиты окна. Никто не пострадал.

Приднестровье граничит с Украиной, где идет российская военная операция. 22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что в республике наблюдаются «факты притеснения русскоязычного населения» и что в ходе спецоперации российские силы должны взять под контроль юг Украины и получить выход к ПМР. МИД Молдавии после этого вызвал российского посла Олега Васнецова.

В МИД России при этом заявили, что не видят предпосылок для эскалации ситуации в Приднестровье.