Посол США без комментариев покинул МИД России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:11
Что такое своп: виды, риски и практика Инвестиции, 17:02
В ДНР и ЛНР заблокировали доступ к Instagram и Facebook Технологии и медиа, 17:01
МИД потребовал извинений от Польши из-за нападения на посла Политика, 16:54
Средний сын Цзю выиграл второй бой нокаутом на профессиональном ринге Спорт, 16:43
Судья Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Зенит» Спорт, 16:41
Как экономить на грузовых шинах владельцу транспортной компании РБК и Cordiant Professional, 16:28
Politico узнало о разработке в ЕС возможности конфискации активов россиян Политика, 16:28
Биткоин обновил ценовой минимум с июня 2021 года Крипто, 16:25
Путин поручил «Сириусу» поддержать талантливых детей в ДНР и ЛНР Общество, 16:20
Власти Москвы разрешили продавать алкоголь на летних верандах Общество, 16:18
ЦИАН назвал города — лидеры по росту цен на новостройки Недвижимость, 16:12
Эрдоган и Токаев после переговоров сыграли в настольный теннис Политика, 16:11
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:06
Политика ,  
0 

Посол США без комментариев покинул МИД России

Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Посол США в России Джон Салливан покинул российский МИД, не сообщив о целях своего визита журналистам, передает «РИА Новости».

Дипломат пробыл в ведомстве менее 20 минут. Столько же времени в министерстве провел посол Польши в России Кшиштоф Краевский, которого ранее вызвали в МИД, сообщает «РИА Новости». Он прибыл в ведомство в районе 15:00. Краевский также не стал отвечать на вопросы о целях визита.

Ранее палата представителей США одобрила выделение Украине $40 млрд на поставку вооружения и гуманитарные нужды.


Посол России не исключил участие польских спецслужб в нападении в Варшаве
Политика
Сергей Андреев после нападения

Польского посла вызвали в МИД России после инцидента с российским послом Сергеем Андреевым в Варшаве 9 мая. Тогда его облили красной жидкостью при посещении кладбища советских воинов в польской столице.

По информации Wydarzenia, на кладбище Андреева ожидала группа украинцев. После его приезда началась драка, а самого посла облили красной жидкостью. Андреев уточнил «РИА Новости», что вещество было сладким на вкус, назвав его сиропом. Посол отметил, что в Варшаве помимо возложения цветов планировалась акция «Бессмертный полк», однако польская сторона не рекомендовала проводить это мероприятие.

Глава польского МВД Мариуш Каминский после нападения на главу российской дипмиссии назвал «понятными» эмоции украинцев, участвовавших в нем. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, в свою очередь, подчеркнул, что любые представители иностранной дипломатии заслуживают защиты, несмотря на согласие или несогласие с политикой их стран.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда
Статьи

МИД России выразил протест Варшаве. Сам Андреев допустил, что нападение на него могло произойти при участии польских спецслужб.


 

Материалы к статье
Теги
посол США МИД посол Польши
Материалы по теме
Кандидат в послы США заявила, что Россия «выигрывает» в информвойне
Политика
Посол России не исключил участие польских спецслужб в нападении в Варшаве
Политика
Посольство России призвало США перенаправить «неуемную энергию»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter