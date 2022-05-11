Посол США без комментариев покинул МИД России

Джон Салливан (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Посол США в России Джон Салливан покинул российский МИД, не сообщив о целях своего визита журналистам, передает «РИА Новости».

Дипломат пробыл в ведомстве менее 20 минут. Столько же времени в министерстве провел посол Польши в России Кшиштоф Краевский, которого ранее вызвали в МИД, сообщает «РИА Новости». Он прибыл в ведомство в районе 15:00. Краевский также не стал отвечать на вопросы о целях визита.

Ранее палата представителей США одобрила выделение Украине $40 млрд на поставку вооружения и гуманитарные нужды.





Польского посла вызвали в МИД России после инцидента с российским послом Сергеем Андреевым в Варшаве 9 мая. Тогда его облили красной жидкостью при посещении кладбища советских воинов в польской столице.

По информации Wydarzenia, на кладбище Андреева ожидала группа украинцев. После его приезда началась драка, а самого посла облили красной жидкостью. Андреев уточнил «РИА Новости», что вещество было сладким на вкус, назвав его сиропом. Посол отметил, что в Варшаве помимо возложения цветов планировалась акция «Бессмертный полк», однако польская сторона не рекомендовала проводить это мероприятие.

Глава польского МВД Мариуш Каминский после нападения на главу российской дипмиссии назвал «понятными» эмоции украинцев, участвовавших в нем. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, в свою очередь, подчеркнул, что любые представители иностранной дипломатии заслуживают защиты, несмотря на согласие или несогласие с политикой их стран.

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МИД России выразил протест Варшаве. Сам Андреев допустил, что нападение на него могло произойти при участии польских спецслужб.