Посол России не исключил участие польских спецслужб в нападении в Варшаве

Сергей Андреев после нападения (Фото: Slawomir Kaminski / Reuters)

Посол России в Польше Сергей Андреев предположил, что подготовка к нападению на него на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве могла проходить при участии польских спецслужб. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, у «Польши очень квалифицированные, грамотные службы — охрана правопорядка, служба безопасности». «Поверить в то, что это была некая спонтанная акция, не могу. <...> Не могу поверить и в то, что подготовка велась без ведома, без контроля со стороны соответствующих польских служб», — сказал он (цитата по ТАСС).

Российские дипломаты во главе с послом в Польше Сергеем Андреевым 9 мая прибыли на военное кладбище в Варшаве, где похоронены советские солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Там их встретила группа людей с украинскими и польскими флагами, которая облила российского посла красной жидкостью и не дала возложить цветы к мемориалу. Дипломат был вынужден покинуть мероприятие. Позже он сообщил, что его облили красным сиропом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что «на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма». «Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое», — написала Захарова.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что эмоции людей, напавших на российского посла Сергея Андреева во время церемонии на кладбище советских военных в Варшаве, понятны. Он также сообщил, что польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая, но отметил, что дипломат благополучно покинул место происшествия.