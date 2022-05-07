МИД Польши выступил против проведения акции «Бессмертный полк» в Варшаве

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В министерстве иностранных дел Польши выступили против проведения акции «Бессмертный полк» 9 мая в Варшаве. Об этом заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач на своей странице в Twitter.

«Как Министерство иностранных дел, мы дали отрицательное заключение на обращение Посольства Российской Федерации в связи с 9 мая. Но мы помним, что в Польше есть политические круги, которые в контексте празднования этой даты заняли совершенно иную позицию», — написал он.

Как рассказало само российское посольство агентству «РИА Новости», диппредставительство намерено провести шествие и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Ведомство обратилось в польский МИД и мэрию Варшавы.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский также выступил против проведения акции посольства России. «Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того — ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве», — написал он в Twitter.