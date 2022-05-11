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Посла Польши вызвали в МИД России

9 мая на российского посла Сергея Андреева напали на кладбище советских воинов в Варшаве и облили красной жидкостью. МИД ранее уже выразил протест польской стороне
Кшиштоф Краевский (справа)
Кшиштоф Краевский (справа) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Польский посол в России Кшиштоф Краевский вызван в российский МИД, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает RMF24.

По его словам, он должен прибыть в здание российского ведомства в 14:00 (15:00 мск). «Что касается наших отношений с Российской Федерацией, то мы знаем, что посол Польши в Москве был вызван в МИД России, и я не буду опережать факты», — сказал Рау. Он также напомнил, что в международных отношениях действует принцип взаимности.

МИД России подтвердил вызов посла. Спустя около 15 минут Краевский покинул здание ведомства без комментариев.

МИД выразил протест Польше из-за нападения на посла на кладбище
Политика

Российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая облили красной жидкостью на кладбище советских воинов в Варшаве. По информации Wydarzenia, на кладбище посла ожидала группа украинцев. После приезда дипломата началась драка, а его самого облили красной жидкостью. Андреев уточнил «РИА Новости», что вещество было сладким на вкус, и назвал его сиропом. Посол также сообщил, что в Варшаве, помимо возложения цветов, планировалась акция «Бессмертный полк», однако польская сторона не рекомендовала проводить это мероприятие.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский после нападения на главу российской дипмисии назвал «понятными» эмоции украинцев, участвовавших в нем. Рау, в свою очередь, отметил, что любые представители иностранной дипломатии заслуживают защиты, несмотря на согласие или несогласие с политикой их стран.

МИД России выразил протест Варшаве. Сам Андреев считает, что нападение на него могло произойти при участии польских спецслужб.

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