Политика , 09 мая, 13:03
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Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
Неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева во время торжественной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве, передает ТАСС.
Как уточнил корреспондент агентства, толпа не дала Андрееву возложить венок на мемориальном кладбище и он был вынужден уехать в сопровождении полиции.
Сергей Андреев родился в 1958 году, окончил МГИМО в 1980 году и с тех пор работает в структурах МИДа. До назначения послом в Польше в 2014 году проработал на должностях посла России в Анголе и Норвегии. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла, владеет английским, португальским и французским языками.
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