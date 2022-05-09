Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов

Неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева во время торжественной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве, передает ТАСС.

Как уточнил корреспондент агентства, толпа не дала Андрееву возложить венок на мемориальном кладбище и он был вынужден уехать в сопровождении полиции.

Сергей Андреев родился в 1958 году, окончил МГИМО в 1980 году и с тех пор работает в структурах МИДа. До назначения послом в Польше в 2014 году проработал на должностях посла России в Анголе и Норвегии. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла, владеет английским, португальским и французским языками.

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