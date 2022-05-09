МИД выразил протест Польше из-за нападения на посла на кладбище

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Министерство иностранных дел выразило протест польским властям после того, как группа людей облила российского посла Сергея Андреева красной жидкостью на церемонии возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Польским властям выражен решительный протест за потакание, по сути дела, неонацистским молодчикам», — сказано в сообщении.

МИД обвинил полицию Польши в полном бездействии в то время, когда «экстремисты» применяли насилие к послу и другим сотрудникам дипмиссии.

Ведомство потребовало от Варшавы незамедлительно организовать церемонию возложения венка и обеспечить ее полную безопасность от провокаций.

Днем 9 мая неизвестные облили Андреева красной жидкостью во время торжественной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве. ТАСС писал, что это была краска. Однако позже посол рассказал, что его облили сладким сиропом, передавало «РИА Новости».

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По данным корреспондента Wydarzenia, на кладбище посла ждала группа украинцев. На видеозаписи с кладбища люди с украинскими флагами скандировали слово «фашисты» перед российской делегацией.

По словам корреспондента ТАСС, толпа не дала послу возложить венок и он уехал в сопровождении полиции.

«Я горжусь своим президентом. Эти территории [ДНР и ЛНР] не принадлежат Украине», — сказал Андреев, когда уезжал с места происшествия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нападение на посла показывает «курс Европы на реинкарнацию фашизма». «Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое», — написала она в Telegram.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения на посла и дипломатов и принять меры по привлечению неизвестных к уголовной ответственности, сообщило ведомство в Telegram.

