МИД выразил протест Польше из-за нападения на посла на кладбище

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет годы Политика, 16:24
Трехкратный чемпион Нидерландов в составе «Аякса» умер в возрасте 29 лет Спорт, 16:22
Путин принял участие в акции «Бессмертный полк» в Москве Политика, 15:49
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 15:48
Путин сделал гвардейской 15-ю мотострелковую Александрийскую бригаду Политика, 15:43
Дэйна Уайт смотрел по ТВ бой Бивола во время чемпионского поединка UFC Спорт, 15:41
Десять самых частых промахов начинающих предпринимателей Pro, 15:40
МИД выразил протест Польше из-за нападения на посла на кладбище Политика, 15:26
НПЗ «Лукойла» в Болгарии допустил остановку работы без нефти из России Бизнес, 15:21
Винер запретили въезд в Латвию Спорт, 15:17
На «Ленте.ру» опубликовали статьи с критикой военных действий на Украине Технологии и медиа, 15:13
Эрдоган предложил Евросоюзу «написать для себя новую историю» Политика, 15:08
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 14:57
Как прошли Парады Победы в российских городах. Фоторепортаж Общество, 14:56 
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД выразил протест Польше из-за нападения на посла на кладбище

Video

Министерство иностранных дел выразило протест польским властям после того, как группа людей облила российского посла Сергея Андреева красной жидкостью на церемонии возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Польским властям выражен решительный протест за потакание, по сути дела, неонацистским молодчикам», — сказано в сообщении.

МИД обвинил полицию Польши в полном бездействии в то время, когда «экстремисты» применяли насилие к послу и другим сотрудникам дипмиссии.

Ведомство потребовало от Варшавы незамедлительно организовать церемонию возложения венка и обеспечить ее полную безопасность от провокаций.

Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
Политика

Днем 9 мая неизвестные облили Андреева красной жидкостью во время торжественной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве. ТАСС писал, что это была краска. Однако позже посол рассказал, что его облили сладким сиропом, передавало «РИА Новости».

Читайте на РБК Pro
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Кругом одни клоны: как заработать на копировании чужого бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЕС грозится ввести эмбарго на российский уран. Как поведут себя акции
Статьи

По данным корреспондента Wydarzenia, на кладбище посла ждала группа украинцев. На видеозаписи с кладбища люди с украинскими флагами скандировали слово «фашисты» перед российской делегацией.

По словам корреспондента ТАСС, толпа не дала послу возложить венок и он уехал в сопровождении полиции.

«Я горжусь своим президентом. Эти территории [ДНР и ЛНР] не принадлежат Украине», — сказал Андреев, когда уезжал с места происшествия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нападение на посла показывает «курс Европы на реинкарнацию фашизма». «Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое», — написала она в Telegram.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения на посла и дипломатов и принять меры по привлечению неизвестных к уголовной ответственности, сообщило ведомство в Telegram.

Материалы к статье
Теги
МИД посол нота протеста Польша
Материалы по теме
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
Политика
МИД Польши выступил против проведения акции «Бессмертный полк» в Варшаве
Политика
Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной «больше не будет»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter