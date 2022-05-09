Глава МВД Польши назвал «понятными» эмоции напавших на российского посла

В МИД Польши заявили, что осознают всю серьезность ситуации с нападением на посла России Сергея Андреева в Варшаве

Сергей Андреев (Фото: Maciek Luczniewski / AP)

Эмоции украинцев, напавших на российского посла Сергея Андреева во время церемонии на кладбище советских военных в Варшаве, «понятны», заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Дипломата облили красной жидкостью и не дали возложить венок к мемориалу.

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Каминский также назвал «законным» собрание противников российской спецоперации на Украине. «Эмоции участниц акции, украинок, мужья которых мужественно сражаются на защите родины, понятны», — написал глава польского МВД в своем Twitter.

Он также сообщил, что польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве, но отметил, что дипломат «благополучно» покинул место происшествия.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал нападение на российского посла «инцидентом, которого не должно было случиться и который, безусловно, вызывает сожаление», сообщило Польское агентство печати.

«Мы осознаем всю серьезность ситуации, мы наблюдаем за ней», — добавил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

9 мая российские дипломаты во главе с российским послом в Польше Сергеем Андреевым прибыли на военное кладбище в Варшаве, где похоронены советские солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Там их встретила группа людей с украинскими и польскими флагами, которая облила российского посла красной жидкостью и не дала возложить цветы к мемориалу. Дипломат был вынужден покинуть мероприятие. Позже он сообщил, что его облили красным сиропом.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что «на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма». «Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины 24 февраля. Власти Польши наряду с другими западными странами осудили операцию, а также начали оказывать военную помощь Киеву. Кроме того, Варшава является лидером по числу принятых украинских беженцев. Согласно данным ООН на 8 мая, в Польшу с Украины прибыли более 3,2 млн человек.