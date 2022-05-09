Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Bloomberg узнал об отъезде Калви из России до начала спецоперации Политика, 17:59
Приводившего Овечкина к Кубку Стэнли тренера уволили из «Айлендерс» Спорт, 17:52
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 17:35
Власти Праги лишили маршала Конева звания почетного гражданина Политика, 17:33
Камила Кабельо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов Спорт, 17:29
Глава МВД Польши назвал «понятными» эмоции напавших на российского посла Политика, 17:22
Швейцария вместо России примет этапы Евротура в ближайшие два сезона Спорт, 17:13
Винер-Усманова ответила властям Латвии на запрет въезда в страну Спорт, 17:13
Гимнаст Нагорный сыграет за футбольный клуб «Сахалинец» Спорт, 16:56
Задержанного в метро Москвы адвоката Бирюкова выпустили из полиции Политика, 16:52
Как быстро масштабировать IT-инфраструктуру при волатильности трафика РБК и Selectel, 16:40
Экс-премьер Франции получил год тюрьмы за хищения средств на выплаты жене Политика, 16:37
Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет годы Политика, 16:24
Трехкратный чемпион Нидерландов в составе «Аякса» умер в возрасте 29 лет Спорт, 16:22
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МВД Польши назвал «понятными» эмоции напавших на российского посла

В МИД Польши заявили, что осознают всю серьезность ситуации с нападением на посла России Сергея Андреева в Варшаве
Сергей Андреев
Сергей Андреев (Фото: Maciek Luczniewski / AP)

Эмоции украинцев, напавших на российского посла Сергея Андреева во время церемонии на кладбище советских военных в Варшаве, «понятны», заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Дипломата облили красной жидкостью и не дали возложить венок к мемориалу.

Video

Каминский также назвал «законным» собрание противников российской спецоперации на Украине. «Эмоции участниц акции, украинок, мужья которых мужественно сражаются на защите родины, понятны», — написал глава польского МВД в своем Twitter.

Он также сообщил, что польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве, но отметил, что дипломат «благополучно» покинул место происшествия.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал нападение на российского посла «инцидентом, которого не должно было случиться и который, безусловно, вызывает сожаление», сообщило Польское агентство печати.

«Мы осознаем всю серьезность ситуации, мы наблюдаем за ней», — добавил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

9 мая российские дипломаты во главе с российским послом в Польше Сергеем Андреевым прибыли на военное кладбище в Варшаве, где похоронены советские солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Там их встретила группа людей с украинскими и польскими флагами, которая облила российского посла красной жидкостью и не дала возложить цветы к мемориалу. Дипломат был вынужден покинуть мероприятие. Позже он сообщил, что его облили красным сиропом.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как отказаться от западной системы управления персоналом
Инструкции
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда
Статьи
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что «на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма». «Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины 24 февраля. Власти Польши наряду с другими западными странами осудили операцию, а также начали оказывать военную помощь Киеву. Кроме того, Варшава является лидером по числу принятых украинских беженцев. Согласно данным ООН на 8 мая, в Польшу с Украины прибыли более 3,2 млн человек.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Кирилл Соколов
посол России Польша нападение Варшава облит краской
Материалы по теме
Киев назвал ошибкой запрет флага Украины в Берлине 9 мая
Политика
Путин заявил, что России не дали решить ситуацию на Украине миром
Политика
МИД Польши выступил против проведения акции «Бессмертный полк» в Варшаве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter