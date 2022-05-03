ЕC анонсировал отключение новых российских банков от SWIFT

Евросоюз может принять шестой пакет санкций против России на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам, заявил глава евродипломатии Боррель. Ближайшие заседания Совета запланированы на 10 и 16 мая

Евросоюз введет шестой пакет санкций против России, который в том числе будет предусматривать отключение новых российских банков от международной системы платежей SWIFT. Об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, передает венесуэльский канал VPI.

«Будет больше российских банков, которые отключат от системы SWIFT. В энергетике мы также ищем меры, которые повлияют на импорт российской нефти», — заявил он по итогам встречи с министром иностранных дел Панамы Эрикой Муйнес в ходе официального визита в эту страну.

Боррель выразил надежду, что новые антироссийские санкции «могут одобрить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам». Ближайшие заседания Совета запланированы на 10 и 16 мая.

«Я уверен, что, по крайней мере в отношении импорта нефти, этого соглашения будет возможно достичь к следующему заседанию Совета», — сказал он (цитата по El Periodico).

В начале марта ЕС утвердил отключение от SWIFT семи российских банков — ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Платежная система ранее заявила, что намерена соблюдать вводимые против российских банков санкции.

Сейчас Евросоюз готовит шестой пакет санкций. По данным Bloomberg, Politico, NBC, The New York Times и других СМИ, он предусматривает «определенный запрет» на импорт российской нефти и исключение российских банков из SWIFT.

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Так, NBC со ссылкой на европейские и американские дипломатические источники сообщил, что Брюссель одобрит эмбарго на российскую нефть на текущей неделе. По данным канала, решение должна озвучить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Санкции не затронут поставки газа, поскольку «Европа гораздо больше зависит от них, чем от нефти», пишет NBC.

Министр экономики Германии Роберт Хабек 3 мая заявил, что Берлин готов поддержать немедленное эмбарго ЕС на нефть из России. «Конечно, это тяжелое бремя, но мы были бы готовы это сделать», — сказал он. Как пишет Reuters, согласие Германии позволит ЕС ввести эмбарго в течение нескольких дней.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, в свою очередь, сообщила, что Польша на саммите в Брюсселе предложит ввести налог на российские энергоносители, который будет охватывать уголь, газ, нефть и другие виды энергоносителей.

«Это будет специальный сбор, налог, размер которого зависит от степени зависимости от российского сырья», — уточнила она. По словам польского министра, такой шаг поспособствует снижению зависимости стран ЕС от России.