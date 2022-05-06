Bloomberg узнал о планах G7 обсудить с Зеленским санкции против России

Лидеры стран обсудят и согласуют потенциальные новые рестрикции. По данным агентства, на онлайн-встречу приглашен президент Украины Владимир Зеленский

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Лидеры стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) обсудят новые санкции против России в воскресенье, 8 мая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам одного из них, в ходе онлайн-обсуждения политики смогут согласовать и доработать потенциальные ограничения.

По данным агентства, на встрече будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

За последние два месяца многие страны мира, включая страны Евросоюза, США и Японию, ввели против России несколько пакетов санкций — сначала после признания ею независимости ДНР и ЛНР, а затем из-за начавшейся 24 февраля военной операции на Украине. Персональные санкции коснулись российских политиков, в том числе президента Владимира Путина и министров, а также бизнесменов и членов их семей, военных, журналистов. Ограничения введены против российских банков и компаний, а также в отношении торговли с Россией.

В опубликованном 20 апреля заявлении стран G7 говорилось, что введенные санкции были разработаны «так, чтобы они имели целенаправленный характер, с целью минимизации вреда третьим странам и мировой экономике».

Евросоюз сейчас обсуждает шестой пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в рамках этого набора планируется запретить импорт российских нефти и нефтепродуктов до конца года и отключить Сбербанк и еще несколько крупных банков от SWIFT.

Предложенные меры должны согласовать все страны ЕС. При этом власти Венгрии открыто заявляли, что не поддержат запрет на импорт российской нефти, а Reuters писал об опасениях насчет такого шага у Болгарии, Словакии и Чехии. Как отмечает Bloomberg, фон дер Ляйен считает, что согласовать нефтяное эмбарго получится, если дать Венгрии, Словакии и Чехии больше времени. По данным источников агентства, ЕС предложил продлить сроки отказа от российской нефти: до конца 2024 года для Венгрии и Словакии и до июня 2024 года для Чехии.