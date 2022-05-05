В Приднестровье сохранили красный уровень террористической угрозы
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике по-прежнему действует повышенный уровень террористической опасности, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
«У нас по-прежнему сохраняется красный, повышенный код террористической угрозы», — сказал он.
Игнатьев напомнил, что 3 мая в Приднестровье нейтрализовали дрон со взрывчаткой, который, по информации МВД республики, летел в сторону радиотелецентра «Маяк».
«Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется, поэтому мы находимся в отмобилизованном состоянии», — отметил он.
За последние недели в Приднестровье, которое граничит с Украиной, произошло несколько инцидентов. 25 апреля в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности. На следующий день в поселке Маяк взорвали антенны, которые ретранслировали российское радио.
Утром 27 апреля со стороны Украины обстреляли приднестровское село Колбасна, сообщили в МВД Приднестровья. А 3 мая, по данным ведомства, был нейтрализован дрон, который с 2 кг взрывчатого вещества и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью направлялся в сторону радиотелецентра «Маяк». Как утверждают власти непризнанной республики, беспилотник запустили с территории Украины.
На фоне произошедшего запускать дроны, в частности для свадеб или журналистской съемки, в Приднестровье разрешили только после согласования с Министерством госбезопасности. Власти ряда стран, в том числе Германии, Израиля, США и Канады, рекомендовали своим гражданам покинуть непризнанную республику или отменить запланированные поездки в нее.