В Приднестровье сохранили красный уровень террористической угрозы

Фото: Goran Stanzl / ТАСС

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике по-прежнему действует повышенный уровень террористической опасности, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

«У нас по-прежнему сохраняется красный, повышенный код террористической угрозы», — сказал он.

Игнатьев напомнил, что 3 мая в Приднестровье нейтрализовали дрон со взрывчаткой, который, по информации МВД республики, летел в сторону радиотелецентра «Маяк».

«Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется, поэтому мы находимся в отмобилизованном состоянии», — отметил он.

За последние недели в Приднестровье, которое граничит с Украиной, произошло несколько инцидентов. 25 апреля в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности. На следующий день в поселке Маяк взорвали антенны, которые ретранслировали российское радио.

Утром 27 апреля со стороны Украины обстреляли приднестровское село Колбасна, сообщили в МВД Приднестровья. А 3 мая, по данным ведомства, был нейтрализован дрон, который с 2 кг взрывчатого вещества и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью направлялся в сторону радиотелецентра «Маяк». Как утверждают власти непризнанной республики, беспилотник запустили с территории Украины.

Читайте на РБК Pro Pro Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности Кейсы Pro Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Статьи Pro Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Статьи Pro Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов Статьи Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью Статьи Pro Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций Статьи Pro Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Статьи

На фоне произошедшего запускать дроны, в частности для свадеб или журналистской съемки, в Приднестровье разрешили только после согласования с Министерством госбезопасности. Власти ряда стран, в том числе Германии, Израиля, США и Канады, рекомендовали своим гражданам покинуть непризнанную республику или отменить запланированные поездки в нее.