В Приднестровье запретили полеты дронов после стрельбы по военным складам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 75,92 (-0,74) Инвестиции, 11:47
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 72,88 (+0,17) Инвестиции, 11:47
Правительство Швеции выступило против референдума о членстве в НАТО Политика, 18:48
Бумаги TCS Group выросли на 15% на фоне покупке доли «Интерроссом» Инвестиции, 18:43
Не только 3D: как BIM-технологии помогают избежать ошибок в строительстве Индустрия 4.0, 18:40
Реанимация на улице: как мобильное приложение может спасти тысячи жизней Партнерский проект, 18:34
Альфа-Банк попросил обязательно продать валюту для переноса ИИС Инвестиции, 18:30
«Интеррос» купит 35% в TCS Group у семьи Тинькова Бизнес, 18:28
Что покупать прямо сейчас. Топ-5 криптовалют от эксперта Крипто, 18:27
Какие хозпостройки на даче нужно регистрировать в Росреестре Недвижимость, 18:25
Фонд Мильнера пообещал пожертвовать $100 млн беженцам с Украины Политика, 18:24
Производители соков и газировки предупредили о риске остановки заводов Бизнес, 18:22
Россия запретила въезд премьер-министру Канады Трюдо и еще 591 канадцу Политика, 18:21
«Витязь» переедет в новом сезоне КХЛ из Подольска в Балашиху Спорт, 18:20
«Газпром» побил рекорд по размеру чистой годовой прибыли Инвестиции, 18:19
Налог на вклады в 2022 году: все нюансы Инвестиции, 18:14
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

В Приднестровье запретили полеты дронов после стрельбы по военным складам

Запускать квадрокоптеры в Приднестровье запретили после того, как ночью увидели в небе над одним из сел «несколько дронов». Как считают в МВД непризнанной республики, их запустили с территории Украины. Утром село обстреляли
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти непризнанного Приднестровья запретили полеты беспилотных летательных аппаратов после инцидента в районе военного склада у села Колбасна, со ссылкой на указ президента Приднестровья передает телеканал ТСВ.

«Свадебщики, журналисты, любители и все остальные не смогут в ближайшее время свободно полетать, [такие полеты можно проводить] только по согласованию с Министерством госбезопасности. Запрет действует с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Глава Приднестровья назвал вбросом сообщения о всеобщей мобилизации
Политика
Тирасполь

За последние несколько дней в Приднестровье, которое граничит с Украиной, произошло несколько инцидентов. 25 апреля в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности. На следующий день в поселке Маяк взорвали антенны, которые ретранслировали российское радио.

Утром 27 апреля со стороны Украины обстреляли приднестровское село Колбасна, сообщили в МВД Приднестровья. В ночь перед инцидентом в небе над селом заметили «несколько дронов». Как считают в министерстве, их запустили с территории Украины.

Правительство Приднестровья назвало эти инциденты терактами и объявило красный уровень террористической угрозы. Президент Молдавии Майя Санду связала атаки с «разными силами внутри Приднестровья», которые хотят дестабилизировать ситуацию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом
Статьи
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы
Pro
В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему ослабли позиции банков США и какие риски сегодня у инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность
Прогнозы
Pro
Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие
Статьи
Pro
Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить
Статьи
Pro
Фото: BCG Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Приднестровье дроны беспилотники
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности
Политика
Молдавия исключила захват Приднестровья после предложения Киева о помощи
Политика
МВД Приднестровья подтвердило стрельбу по селу с военными складами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter