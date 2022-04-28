В Приднестровье запретили полеты дронов после стрельбы по военным складам

Запускать квадрокоптеры в Приднестровье запретили после того, как ночью увидели в небе над одним из сел «несколько дронов». Как считают в МВД непризнанной республики, их запустили с территории Украины. Утром село обстреляли

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти непризнанного Приднестровья запретили полеты беспилотных летательных аппаратов после инцидента в районе военного склада у села Колбасна, со ссылкой на указ президента Приднестровья передает телеканал ТСВ.

«Свадебщики, журналисты, любители и все остальные не смогут в ближайшее время свободно полетать, [такие полеты можно проводить] только по согласованию с Министерством госбезопасности. Запрет действует с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

За последние несколько дней в Приднестровье, которое граничит с Украиной, произошло несколько инцидентов. 25 апреля в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности. На следующий день в поселке Маяк взорвали антенны, которые ретранслировали российское радио.

Утром 27 апреля со стороны Украины обстреляли приднестровское село Колбасна, сообщили в МВД Приднестровья. В ночь перед инцидентом в небе над селом заметили «несколько дронов». Как считают в министерстве, их запустили с территории Украины.

Правительство Приднестровья назвало эти инциденты терактами и объявило красный уровень террористической угрозы. Президент Молдавии Майя Санду связала атаки с «разными силами внутри Приднестровья», которые хотят дестабилизировать ситуацию.