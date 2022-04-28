Блинкен заявил, что США следят «как ястреб» за ситуацией в Приднестровье

Энтони Блинкен (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США «как ястреб» следят за развитием событий в Молдавии и Приднестровье, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты представителей. Трансляцию вела пресс-служба Госдепартамента США.

«Попросту говоря, мы следим за этим как ястреб», — сказал Блинкен, отмечая, что недавно посещал Кишинев.

Он сообщил, что США оказывают Молдавии финансовую помощь в ряде различных сфер, в том числе безопасности, а также работают с ООН и другими международными организациями, чтобы гарантировать выделение «надлежащих ресурсов для помощи Молдавии» справиться с притоком беженцев с Украины.

«И, конечно, мы также добиваемся того, чтобы наши европейские союзники и партнеры концентрировали внимание на вызовах и угрозах в адрес Молдавии», — подчеркнул госсекретарь.

25 апреля здание Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе было обстреляно из гранатомета, никто не пострадал, в здании были выбиты окна. 26 апреля в поселке Маяк произошло два взрыва, из строя были выведены две антенны, которые ретранслировали российское радио. В тот же день приднестровские власти сообщили об атаке на воинскую часть в селе Парканы. Совет безопасности ПМР (Приднестровской Молдавской Республики) назвал эти события террористическими атаками.

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Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил о причастности к произошедшему «украинских боевых групп», которые своими действиями хотят втянуть республику в конфликт.

После атак в Приднестровье был установлен «красный» уровень террористической угрозы, под охрану были взяты все объекты государственной важности.

27 апреля в Telegram-каналах появились сообщения о готовящейся в Приднестровье всеобщей мобилизации, однако позже глава непризнанной республики опроверг эту информацию. «Провокаторы позволяют себе рассуждать о происходящем в мире, в том числе в Приднестровье, озвучивая вслух фантазии и домыслы, не имеющие ничего общего с приднестровской действительностью», — написал Красносельский в Telegram.