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МИД Латвии призвал граждан покинуть Приднестровье

Фото: Goran Stanzl / PIXSELL / ТАСС
Фото: Goran Stanzl / PIXSELL / ТАСС

МИД Латвии призвал граждан страны покинуть Приднестровье и отказаться от поездок туда, говорится в сообщении ведомства.

В латвийском МИДе указали, что на Украине «недалеко от Молдавии» ведутся военные действия, в связи с чем нельзя предсказать развитие ситуации с безопасностью. С учетом этого гражданам Латвии рекомендуют отказаться от поездок в Приднестровье, а тех, кто уже находится там, призывают покинуть регион.

Также в МИДе Латвии отметили, что в Приднестровье ограничены возможности Латвии по оказанию консульской помощи. Кроме того, добавили во внешнеполитическом ведомстве, правительство Молдавии 21 апреля продлило чрезвычайное положение в стране еще на 60 дней, начиная с 25 апреля.

В конце апреля ряд стран призвал своих граждан покинуть Приднестровье и отказаться от поездок туда в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе. Это произошло после серии взрывов в Приднестровье, которые власти непризнанной республики назвали терактами: возле здания Министерства госбезопасности в Тирасполе (по данным властей, его обстреляли из гранатомета) и в поселке Маяк, где были выведены из строя две антенны центра, ретранслировавшего российское радио. Также нападению подверглась воинская часть в селе Парканы. 26 апреля в Приднестровье ввели красный уровень террористической угрозы.

По версии властей Приднестровья, атаку на офис МГБ совершили неизвестные, незаконно прибывшие с украинской территории. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что взрывы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский счел, что ситуацию в регионе «пытается дестабилизировать» Россия. Москва расценила эти инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине.


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МИД Латвии Приднестровье
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