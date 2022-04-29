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Политика ,  
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Страны начали рекомендовать своим гражданам не ездить в Приднестровье

Покинуть регион и воздержаться от поездок туда призывают в том числе власти Израиля, Канады, Германии и США; они отмечают, что ситуация с безопасностью в Приднестровье ухудшилась
Фото: Пресс-центр МВД ПМР / РИА Новости
Фото: Пресс-центр МВД ПМР / РИА Новости

Власти ряда стран рекомендовали своим гражданам покинуть Приднестровье или отменить запланированные поездки в непризнанную республику.

28 апреля такую рекомендацию выпустил МИД Израиля, который указал на ухудшение ситуации с безопасностью в регионе. Кроме того, заявило ведомство, «возможности Министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля ограничены».

С аналогичным призывом выступил МИД Германии, отметив, что «ситуация с безопасностью в Приднестровье ухудшилась».

Немедленно покинуть Приднестровье и не ездить в регион рекомендует канадский МИД. Министерство также призывает канадцев, находящихся в Молдавии, соблюдать максимальную осторожность «в связи с последствиями вооруженного конфликта на Украине».

Болгария рекомендовала гражданам покинуть Молдавию
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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Об опасности поездок в Приднестровье также предупредил Госдеп США. Ведомство заявило, что внимательно следит за ситуацией в регионе после нескольких взрывов. Власти США публиковали рекомендацию с призывом покинуть Приднестровье и не ездить в Молдавию еще 19 апреля.

МИД Болгарии 28 апреля рекомендовал своим гражданам покинуть Молдавию и воздержаться от поездок в страну на фоне «усложняющейся обстановки». Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в ответ отметило, что речь идет о стандартном протоколе безопасности, в соответствии с которым действуют власти других государств. «Предупреждение выпустили в связи с инцидентами в Приднестровье. Обновление предупреждений о поездках — это обычная практика», — приводит NewsMaker заявление ведомства.

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Кто мог стоять за нападениями в Приднестровье
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26 апреля в Приднестровье ввели в республике красный уровень террористической угрозы. Это произошло после серии взрывов, которые власти назвали терактами: возле здания Министерства госбезопасности в Тирасполе (по данным властей, его обстреляли из гранатомета) и в поселке Маяк, где были выведены из строя две антенны центра, ретранслировавшего российское радио. Также нападению подверглась воинская часть в селе Парканы.

По версии приднестровских властей, атаку на лфис МГБ совершили неизвестные, которые незаконно прибыли с украинской территории. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что взрывы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский счел, что ситуацию в регионе «пытается дестабилизировать» Россия. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва расценивает инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит специальная военная операция России. Обстановка в регионе обострилась через несколько дней после того, как российское Минобороны объявило о новой фазе операции, целью которой власти называют установление контроля над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить коридор в Приднестровье, где, по утверждению ведомства, «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Приднестровье Израиль Болгария Германия Канада США Молдавия
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