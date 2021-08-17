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Экологи объяснили исчезновение нефтяного пятна у Новороссийска

Вид на место нефтяного развлива
Вид на место нефтяного развлива (Фото: Юрий Березнюк / ТАСС)

Исчезновение следов утечки нефти в Черном море в районе Новороссийска является естественным процессом, которому способствовала агрессивная среда в морской воде и течение. Об этом РБК рассказала заведующая лабораторией физики моря в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН Ирина Чубаренко.

Ранее Институт космических исследований РАН сообщил об исчезновении нефтяного пятна размером в 80 кв. км у Новороссийска, вызванного выбросом сырой нефти при погрузке на судно Minerva Symphony с терминала Каспийского трубопроводного консорциума 7 августа.

«Нефть природное вещество, и оно, конечно, очень сложно устроено в том смысле, что в ней есть много фракций. Есть фракции легкие, есть тяжелые фракции, и они в окружающей среде ведут себя по-разному, в особенности в условиях морской среды. Морская вода сама по себе очень агрессивная среда и сложная, плюс еще течение перемешивает», — пояснила Чубаренко.

По ее словам, легкие фракции «за три-четыре дня запросто могут испариться», поскольку это естественный процесс, которому, в том числе, способствует жаркая погода. В тоже время, тяжелые фракции нефти в течении определенного срока находятся под водой и способны превратиться в «трудноудаляемые эмульсии». «Если погода спокойная, они просто садятся на дно, что вредно для природы, поскольку эта нефть покрывает не только камни и песочек, а крылья птиц, кожу животных. И наглотаться нефти никаким живым существам небезопасно», — пояснила она.

Она также уточнила, что в этом конкретном случае экологической катастрофы ждать не стоит, а при сильном течении и теплой погоде остатки нефти должны испариться за 1-2 месяца максимум.

Нефтяное пятно в районе Новороссийска быстро исчезло благодаря погодным условиям, последовавшим после разлива нефти, объяснил РБК старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожков. Эколог рассказал, что в ночь с 7 на 8 августа была сильная гроза с дождем и отбойный ветер от берега, которые разогнали пятно по значительной площади акватории.

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«Когда капли дождя ударяют по поверхности нефтяного пятна, распределенного по поверхности воды, они вызывают всплески с образованием микробрызг. Это водяные капли, окруженные тончайшей нефтяной пленкой. Их подхватывает ветер, который имел место, и разносит на большие расстояния, где они затем снова оседают на воду. Таким образом пятно растет», — уточнил он.

По его словам, на спутниковых снимках за восьмое августа толщина пятна уже сократилась до тончайшей пленки и составляла примерно 0,2 микрона. «При такой толщине ее не видно с лодки, но четко видно со спутника, потому что спутник четко детектирует присутствие пленки по флюоресценции определенных веществ. Даже при распределении нефти нанослоем», — пояснил Сапожников.

Он также добавил, что нанопленку частично испарило солнце, а частично размешало с водой благодаря ветру. К тому же пятно отнесло от берега на расстояние с глубиной более 140-160 м, где заканчивается кислородная зона и пленка больше не способна влиять на экосистемы.

«На этих пространствах акватории, вдали от берега, на таких глубинах начинается постепенный переход к сероводороду. Если мазут осядет в сероводород — это не страшно, там нет многоклеточных живых систем. Конечно, нефтяная пленка обладает токсическим эффектом, но все зависит от ее мощности, от концентрации нефтепродуктов в ней», — заключил Сапожников.

С поверхности воды у Новороссийска исчезли следы разлива нефти
Общество
Фото:press.cosmos.ru

Выброс нефти около поселка Южная Озереевка рядом с Новороссийском произошел 7 августа при погрузке сырой нефти на судно Minerva Symphony (порт приписки — Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Как изначально сообщили в КТК, площадь загрязнения составила 200 кв. м. Позднее в Институте океанологии РАН изучили спутниковые снимки и оценили нефтяное пятно в 80 кв. км. Экологи из WWF также сообщили о загрязнении около 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником.

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Ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска взяла под контроль Генпрокуратура. По факту инцидента СК завел уголовное дело о загрязнении морской среды, причинившем существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде (ч. 2 ст. 252 УК).

13 августа в КТК заявили, что утечка нефти могла произойти из-за заводского брака гидрокомпенсатора выносного устройства для залива нефти в танкер.

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