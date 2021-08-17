Экологи объяснили исчезновение нефтяного пятна у Новороссийска

Вид на место нефтяного развлива (Фото: Юрий Березнюк / ТАСС)

Исчезновение следов утечки нефти в Черном море в районе Новороссийска является естественным процессом, которому способствовала агрессивная среда в морской воде и течение. Об этом РБК рассказала заведующая лабораторией физики моря в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН Ирина Чубаренко.

Ранее Институт космических исследований РАН сообщил об исчезновении нефтяного пятна размером в 80 кв. км у Новороссийска, вызванного выбросом сырой нефти при погрузке на судно Minerva Symphony с терминала Каспийского трубопроводного консорциума 7 августа.

«Нефть природное вещество, и оно, конечно, очень сложно устроено в том смысле, что в ней есть много фракций. Есть фракции легкие, есть тяжелые фракции, и они в окружающей среде ведут себя по-разному, в особенности в условиях морской среды. Морская вода сама по себе очень агрессивная среда и сложная, плюс еще течение перемешивает», — пояснила Чубаренко.

По ее словам, легкие фракции «за три-четыре дня запросто могут испариться», поскольку это естественный процесс, которому, в том числе, способствует жаркая погода. В тоже время, тяжелые фракции нефти в течении определенного срока находятся под водой и способны превратиться в «трудноудаляемые эмульсии». «Если погода спокойная, они просто садятся на дно, что вредно для природы, поскольку эта нефть покрывает не только камни и песочек, а крылья птиц, кожу животных. И наглотаться нефти никаким живым существам небезопасно», — пояснила она.

Она также уточнила, что в этом конкретном случае экологической катастрофы ждать не стоит, а при сильном течении и теплой погоде остатки нефти должны испариться за 1-2 месяца максимум.