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В КТК назвали причиной разлива нефти у Новороссийска заводской брак

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Заводской брак рассматривается в качеств основной версии разлива нефти при погрузке танкера в порту около Новороссийска. Об этом сообщил генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань, передает ТАСС.

«Основная версия — это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это все-таки заводской скрытый брак», — сказал Горбань.

В КТК пришли с обысками после разлива нефти у Новороссийска
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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

По словам генерального директора КТК, разрушенный гидрокомпенсатор будет заменен.

Горбань также отметил, что пятном в зоне разлива нефти, которое выглядит на снимках из космоса больше самой площади выхода нефти, являлась, скорее всего, взвесь. Он пояснил, что эта взвесь оказалась в воде после ливневых дождей, которые прошли за день до аварии.

Выброс нефти около поселка Южная Озереевка рядом с Новороссийском произошел 7 августа при погрузке сырой нефти на судно Minerva Symphony (порт приписки — Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

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В КТК сообщали о площади загрязнения в 200 кв. м. Позднее в Институте океанологии РАН изучили спутниковые снимки и оценили ее в 80 кв. км. Экологи из WWF также сообщили о загрязнении около 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником.

Вице-премьер Виктория Абрамченко обратилась в Росприроднадзор с просьбой оценить реальный масштаб нефтяного пятна.

По факту разлива нефти возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК). Также ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска взяла под контроль Генпрокуратура.

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