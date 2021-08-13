В КТК назвали причиной разлива нефти у Новороссийска заводской брак

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Заводской брак рассматривается в качеств основной версии разлива нефти при погрузке танкера в порту около Новороссийска. Об этом сообщил генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань, передает ТАСС.

«Основная версия — это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это все-таки заводской скрытый брак», — сказал Горбань.

По словам генерального директора КТК, разрушенный гидрокомпенсатор будет заменен.

Горбань также отметил, что пятном в зоне разлива нефти, которое выглядит на снимках из космоса больше самой площади выхода нефти, являлась, скорее всего, взвесь. Он пояснил, что эта взвесь оказалась в воде после ливневых дождей, которые прошли за день до аварии.