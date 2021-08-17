С поверхности воды у Новороссийска исчезли следы разлива нефти

Следов утечки нефти в Черном море в районе Новороссийска больше нет на поверхности воды. Об этом сообщил Институт космических исследований РАН, приложив соответствующие спутниковые снимки от 12 августа.

«То, что на изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются», — пояснили в институте.

Выброс нефти около поселка Южная Озереевка рядом с Новороссийском произошел 7 августа при погрузке сырой нефти на судно Minerva Symphony (порт приписки — Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Как сообщали в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), площадь загрязнения составила 200 кв. м. Позднее в Институте океанологии РАН изучили спутниковые снимки и оценили ее в 80 кв. км. Экологи из WWF также сообщили о загрязнении около 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником.