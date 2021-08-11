Экологи заявили о загрязнении нефтью побережья у Абрау-Дюрсо

Выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море произошел 7 августа в районе Новороссийска. Утечка случилась во время погрузки на выносном причале терминала Каспийского трубопроводного консорциума. В консорциуме сообщили, что в акваторию моря вылилось 12 куб. м нефти.

Ранее главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что шторм в районе утечки нефти в Черном море спас побережье от загрязнения и берегу не потребуется чистка. «Мне кажется, что обошлись легким испугом. Если бы все это прижало к берегу, было бы гораздо хуже. Надо было бы весь берег очищать», — сказал эксперт.

Каспийский трубопроводный консорциум оценивал площадь нефтяного пятна в 200 кв. м, однако ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН, которые проанализировали спутниковый снимок, пришли к выводу, что нефтяной пленкой покрыта в 400 тыс. раз большая поверхность моря. Снимок был сделан 8 августа, площадь нефтяного загрязнения составила на момент съемки почти 80 кв. км. Причем на снимке было видно, что пятно примыкает к побережью.

В своем сообщении от 9 августа консорциум сообщил, что к 22:42 7 августа разлив был локализован, позже ликвидация разлива нефти завершена. Для этого привлекались 17 аварийно-спасательных судов, выставлялись боновые заграждения, были задействованы четыре нефтесборные системы и емкости для сбора нефти.