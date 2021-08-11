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Экологи заявили о загрязнении нефтью побережья у Абрау-Дюрсо

Разлив нефти с греческого танкера в районе Новороссийска нанес ущерб побережью, сообщили в WWF России. По предварительным данным, загрязнению подвергся берег в районе Абрау-Дюрсо
Фото: _svetlana__radionova_ / Instagram
Фото: _svetlana__radionova_ / Instagram

В результате разлива нефти в Черном море около 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником оказались загрязненными, заявил «РИА Новости» руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

«По нашим оценкам, примерно 7 км побережья загрязнено… Есть видео и фото местных жителей, которые показывают замазученный берег в районе Абрау-Дюрсо», — рассказал он.

По словам Книжникова, загрязнение нефтепродуктами коснулось «очень ценных участков побережья Абрау-Дюрсо».

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В пресс-службе губернатора Краснодарского края на запрос РБК ответили, что пока не владеют информацией о ситуации. «Это ведение Росприроднадзора, мы уже запросили информацию — ждем ответа», — сообщили в пресс-службе.

Выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море произошел 7 августа в районе Новороссийска. Утечка случилась во время погрузки на выносном причале терминала Каспийского трубопроводного консорциума. В консорциуме сообщили, что в акваторию моря вылилось 12 куб. м нефти.

В РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тыс. раз
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Нефтяной разлив в районе Новороссийска. Радиолокационное изображение получено 8 августа 2021 в 18:20 часов местного времени с помощью спутника Sentinel-1

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Ранее главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что шторм в районе утечки нефти в Черном море спас побережье от загрязнения и берегу не потребуется чистка. «Мне кажется, что обошлись легким испугом. Если бы все это прижало к берегу, было бы гораздо хуже. Надо было бы весь берег очищать», — сказал эксперт.

Каспийский трубопроводный консорциум оценивал площадь нефтяного пятна в 200 кв. м, однако ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН, которые проанализировали спутниковый снимок, пришли к выводу, что нефтяной пленкой покрыта в 400 тыс. раз большая поверхность моря. Снимок был сделан 8 августа, площадь нефтяного загрязнения составила на момент съемки почти 80 кв. км. Причем на снимке было видно, что пятно примыкает к побережью.

В своем сообщении от 9 августа консорциум сообщил, что к 22:42 7 августа разлив был локализован, позже ликвидация разлива нефти завершена. Для этого привлекались 17 аварийно-спасательных судов, выставлялись боновые заграждения, были задействованы четыре нефтесборные системы и емкости для сбора нефти.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
разлив нефти Черное море WWF
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