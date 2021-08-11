Экологи заявили о загрязнении нефтью побережья у Абрау-Дюрсо
В результате разлива нефти в Черном море около 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником оказались загрязненными, заявил «РИА Новости» руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.
«По нашим оценкам, примерно 7 км побережья загрязнено… Есть видео и фото местных жителей, которые показывают замазученный берег в районе Абрау-Дюрсо», — рассказал он.
По словам Книжникова, загрязнение нефтепродуктами коснулось «очень ценных участков побережья Абрау-Дюрсо».
В пресс-службе губернатора Краснодарского края на запрос РБК ответили, что пока не владеют информацией о ситуации. «Это ведение Росприроднадзора, мы уже запросили информацию — ждем ответа», — сообщили в пресс-службе.