Тело четвертого погибшего при падении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Спасатели достали из воды и доставили на берег тело четвертого человека, погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба краевого МЧС в Instagram.

«Со дна Курильского озера удалось поднять четвёртое тело погибшего в результате крушения вертолета Ми-8.

В настоящее время поисковая операция приостановлена в связи с погодными условиями. Как только погода улучшится, поиски возобновятся», — сказано в сообщении.

По информации на сайте ведомства, операция по поднятию тел погибших осуществляется с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов «чрезвычайного» ведомства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился на Камчатке 12 августа. На его борту находились 13 туристов, включая одного ребенка, а также три члена экипажа. Вертолет рухнул в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике, и затонул на глубине 110 м. Сам вертолет спасатели обнаружили 13 августа, у него был цел корпус, но отломан хвост. Восьмерых пострадавших удалось спасти, тела троих обнаруженных умерших спасатели доставили на берег 14 августа, поиск остальных продолжается.



СК рассматривал несколько версий инцидента, в том числе неблагоприятную погоду, техническую неисправность воздушного судна и ошибку при пилотировании. «Изъяты и изучаются документация на вертолет и личные дела членов экипажа. Также будет изучаться документация, касающаяся ремонта воздушного судна, который проводился в 2020 году», — говорилось в сообщении ведомства.



В авиакомпании «Витязь-Аэро» заявили, что выплатят компенсацию семьям погибших. Позднее в рамках расследования Росавиация запретила компании заниматься коммерческими перевозками пассажиров, оставив за ней только право проводить грузовые перевозки и прочие авиационные работы, включая услуги санавиации.