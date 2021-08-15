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Общество ,  
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На Камчатке возобновили поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8

В ночь на 15 августа спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера, где ранее потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами на борту. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«С наступлением светлого времени суток 15 августа камчатские спасатели продолжили поисковые работы», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за предыдущие сутки было обследовано 5 тыс. кв. м акватории Курильского озера, 4,5 тыс. кв. м дна, а также около 500 кв. м прибрежной территории. «В поисках задействованы силы и средства МЧС России, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника, военнослужащие Министерства обороны», — добавили там.

Тела трех погибших при падении вертолета на Камчатке подняли из воды
Общество
Фото:kronoki.ru

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился на Камчатке 12 августа. На его борту находились 13 туристов, включая одного ребенка, а также три члена экипажа. Вертолет рухнул в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике, и затонул на глубине 110 м. Сам вертолет спасатели обнаружили 13 августа, у него был цел корпус, но отломан хвост. Восьмерых пострадавших удалось спасти, тела троих обнаруженных умерших спасатели доставили на берег 14 августа.

Следователи рассматривают несколько версий инцидента, в том числе неблагоприятную погоду, техническую неисправность воздушного судна и ошибку при пилотировании.

Представители авиакомпании «Витязь-Аэро», которая владела упавшим вертолетом, заявили, что выплатят компенсацию семьям погибших. Позднее Росавиация запретила компании заниматься коммерческими перевозками пассажиров, оставив за ней только право проводить грузовые перевозки и прочие авиационные работы, включая услуги санавиации.

Вертолет Ми-8 Камчатка спасатели МЧС
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