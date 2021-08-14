Тела трех погибших при падении вертолета на Камчатке подняли из воды

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Спасатели достали из воды и доставили на берег тела трех человек, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег», — сообщил представитель ведомства. Он добавил, что в спасательной операции участвуют водолазы, используются глубоководные аппараты.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также в пресс-службу Кроноцкого заповедника.

Вертолет Ми-8 разбился на Камчатке 12 августа. На его борту находились 13 туристов, включая одного ребенка, а также три члена экипажа. Вертолет рухнул в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике, и затонул на глубине 110 м. Восьмерых пострадавших удалось спасти. Ранее минздрав региона сообщал о девяти выживших. Сам вертолет спасатели обнаружили 13 августа, у него был цел корпус, но отломан хвост.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро. Первыми на звук падения отреагировали сотрудники Кроноцкого заповедника, которые поплыли к месту на лодках и стали искать пострадавших. Туда срочно отправились губернатор Камчатского края Владимир Солодов, а также медики и спасатели МЧС.