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На Камчатке нашли упавший в озеро вертолет

Машина находится на глубине 110–111 м, решается вопрос о ее подъеме. Хвостовая часть вертолета отломана, но корпус цел. На борту было 13 человек, спасти после крушения удалось восьмерых
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

Упавший в озеро Курильское на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружен на глубине 110 м, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, корпус машины цел, но у нее отломан хвост.

«Буквально несколько минут назад пришла информация о том, что вертолет обнаружен. Он находится на дне, на глубине 110–111 м, у него отломан хвост, хвостовая часть, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика по тому, каким образом дальше работы будут проводиться по его более подробному визуальному осмотру, ну и разрабатываться план подъема при возможности работы на таких глубинах», — сказал губернатор.

На месте крушения работают 15 спасателей МЧС и три глубоководных аппарата, которые предоставило Минобороны.

Позднее в Следственном комитете сообщили, что «также обнаружено тело пассажирки».

Авария произошла утром 12 августа. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 13 человек, преимущественно туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, упал в озеро. Сотрудники Кроноцкого заповедника, которые на лодке выехали к месту крушения, смогли спасти из воды восьмерых человек. Двоих человек поместили в реанимационное отделение, их состояние врачи оценили как тяжелое.

Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Видео
Общество

В качестве приоритетных версий аварии рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, сообщали в СК. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

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Сотрудники заповедника, а также выжившие рассказали, что в день аварии над озером был низкий и густой туман, видимость не превышала 100 м.

Исполнительный директор «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных сообщил, что капитальный ремонт упавшего вертолета был выполнен в 2020 году. После этого налет машины составлял 430 часов.

Страховая компания выплатит пострадавшим в аварии по 2 млн руб., семьям погибших пассажиров будет выплачено по 2,02 млн руб.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
Камчатка Камчатский край Вертолет Ми-8 крушение вертолета
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