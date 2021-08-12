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СК назвал приоритетные версии крушения вертолета с туристами на Камчатке

По мнению следователей, крушение могло произойти в результате ошибки пилота, неисправности машины или из-за плохой погоды
Поисковые работы в районе Курильского озера
Поисковые работы в районе Курильского озера (Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю)

В качестве приоритетных версий причин крушения на Камчатке перевозившего туристов вертолета Ми-8 следователи рассматривают неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность воздушного судна. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК).

Для проверки имеющихся версий следователи отправили на экспертизу образцы топлива, которым был заправлен вертолет, и изъяли плававшие по поверхности озера Курильское (в него упал Ми-8) предметы и вещи, предположительно, имеющие отношение к авиакатастрофе, а также допросили техников, готовивших вертолет к вылету, и гендиректора ООО АК «Витязь-Аэро».

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«Изъяты и изучаются документация на вертолет и личные дела членов экипажа. Также будет изучаться документация, касающаяся ремонта воздушного судна, который проводился в 2020 году», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве заявили также о намерении «дать правовую оценку и в части безопасности оказания услуг организаторами коммерческой перевозки». Ранее Следственный комитет завел дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро утром 12 августа. На его борту находились тринадцать туристов и три члена экипажа. Сотрудники Кроноцкого заповедника спасли восьмерых выживших, подойдя к месту крушения на лодке.

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Четверых спасенных перевезли в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского в Петропавловске-Камчатском. Двое из них находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. В сообщении СК отмечается, что ведомство намерено провести судебно-медицинские экспертизы пострадавших.

Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
Камчатка Вертолет крушение крушение Ми-8
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