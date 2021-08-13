«Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров после аварии на Камчатке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13:31
Застройщикам компенсируют часть расходов из-за удорожания материалов Недвижимость, 17:05 Эксперты рассказали, когда температура на Земле может вернуться в норму Общество, 17:00 Нейросеть пишет песни, ТикТок в топе загрузок: дайджест РБК Трендов Социальная экономика, 17:00 Похитителя школьницы на Алтае заподозрили в насилии над другими девочками Общество, 16:57 Талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула Политика, 16:44 Генпрокуратура потребовала запретить Любови Соболь выезжать из Москвы Общество, 16:38 Креативные и богатые: как сделать творческий бизнес прибыльным Дискуссионный клуб, 16:36 «Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров после аварии на Камчатке Общество, 16:35 АвтоВАЗ на неделю ограничит производство некоторых моделей Бизнес, 16:25 У новой Hyundai Creta для России появилась спецверсия за ₽2 млн Авто, 16:15 «Рубин» убрал лучшего бомбардира из заявки после скандала с болельщиком Спорт, 16:11 Honor представила первый смартфон с кошельком для цифрового юаня Крипто, 16:11 Власти Белоруссии признали издание Tut.by экстремистским Общество, 16:10 В Госдуме назвали футбол наказанием для России Спорт, 16:10
Общество ,  
0 

«Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров после аварии на Камчатке

После крушения вертолета Ми-8 на Камчатке Росавиация с 13 августа запретила авиакомпании коммерческие перевозки пассажиров. Перевозчик может выполнять грузовые рейсы и оказывать услуги санавиации
Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке
Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке (Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» / ТАСС)

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании «Витязь-Аэро», запретив ей коммерческие перевозки пассажиров. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Такое решение было принято после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.

«При этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации», — заявили в Росавиации.

Перевозка пассажиров авиакомпании «Витязь-Аэро» запрещена с 13 августа, сообщил РБК представитель Росавиации.

Гендиректор «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин сообщил РБК, что авиакомпании пока не известно о приказе Росавиации, поэтому перевозчик осуществляет деятельность в прежнем режиме. «У нас [на Камчатке] ночь, может, утром оповестят», — отметил Сиротин.

На Камчатке нашли упавший в озеро вертолет
Общество
Фото:МЧС РФ

Авария с вертолетом «Витязь-Аэро» произошла утром 12 августа. Машина, на борту которой находились 16 человек (13 пассажиров, преимущественно туристы из Москвы и Петербурга, и три члена экипажа), упала в Курильское озеро. Сотрудники Кроноцкого заповедника спасли восемь выживших, подойдя к месту крушения на лодке. Поиски остальных продолжаются.

После происшествия Следственный комитет завел дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Расследование ведет центральный аппарат ведомства. В качестве приоритетных версий аварии рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, сообщили в СК.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

Спасательная операция после падения вертолета на Камчатке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По словам исполнительного директора «Витязь-Аэро» Дмитрия Черных, капитальный ремонт упавшего вертолета был выполнен в 2020 году. После этого налет машины составлял 430 часов.

Ространснадзор начал внеплановую проверку авиакомпании, о собственной проверке сообщили в Росавиации.

«Витязь-Аэро» зарегистрирована в 2009 году. Согласно данным на сайте перевозчика, в его парке — 24 вертолета. Помимо пассажирских рейсов, компания осуществляет индивидуальные перелеты, туристические перевозки, доставку грузов, участвует в спасательных операциях вместе с МЧС. По данным СПАРК, основной владелец «Витязь-Аэро» — камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. 13 августа Редькину, который признался, что случайно застрелил человека, предъявили обвинение в умышленном убийстве.

Авторы
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Артём Кореняко Артём Кореняко
Росавиация авиакомпания Камчатка Вертолет Ми-8 крушение
Материалы по теме
На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении Ми-8 пассажиров
Общество
СК назвал приоритетные версии крушения вертолета с туристами на Камчатке
Общество
После крушения Ми-8 на Камчатке Ространснадзор проверит авиакомпанию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter