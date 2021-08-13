«Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров после аварии на Камчатке
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании «Витязь-Аэро», запретив ей коммерческие перевозки пассажиров. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Такое решение было принято после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.
«При этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации», — заявили в Росавиации.
Перевозка пассажиров авиакомпании «Витязь-Аэро» запрещена с 13 августа, сообщил РБК представитель Росавиации.
Гендиректор «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин сообщил РБК, что авиакомпании пока не известно о приказе Росавиации, поэтому перевозчик осуществляет деятельность в прежнем режиме. «У нас [на Камчатке] ночь, может, утром оповестят», — отметил Сиротин.