«Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров после аварии на Камчатке

После крушения вертолета Ми-8 на Камчатке Росавиация с 13 августа запретила авиакомпании коммерческие перевозки пассажиров. Перевозчик может выполнять грузовые рейсы и оказывать услуги санавиации

Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке (Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» / ТАСС)

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании «Витязь-Аэро», запретив ей коммерческие перевозки пассажиров. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Такое решение было принято после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.

«При этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации», — заявили в Росавиации.

Перевозка пассажиров авиакомпании «Витязь-Аэро» запрещена с 13 августа, сообщил РБК представитель Росавиации.

Гендиректор «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин сообщил РБК, что авиакомпании пока не известно о приказе Росавиации, поэтому перевозчик осуществляет деятельность в прежнем режиме. «У нас [на Камчатке] ночь, может, утром оповестят», — отметил Сиротин.