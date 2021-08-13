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Владельцы упавшего на Камчатке Ми-8 выплатят компенсации пострадавшим

Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

Авиакомпания «Витязь-Аэро», которой принадлежал вертолет, упавший в озеро на Камчатке, выплатит компенсации пострадавшим и семьям погибших. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Дмитрия Черных.

«Прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших от нашей компании. <...>. «Витязь-Аэро» готов предоставить помощь по доставке на Камчатку, на Курильское озеро, а также по размещению родственников потерпевших», — рассказал Черных. По его словам, компания также готова оплатить лечение пострадавших.

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Помимо компенсации от авиакомпании, компенсации членам экипажа и пассажирам вертолета также выплатит страховая компания, уточняет правительство края. Семьям погибших пассажиров выплатят 2 млн 250 тыс. руб., пострадавшим в результате крушения пассажирам будет выплачено по 2 млн руб. Семье погибшего члена экипажа также выплатят 2 млн руб. Размер выплаты пострадавшим будет определяться в зависимости от полученных травм.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», который совершал экскурсионный полет в Кроноцком заповеднике, упал в озеро Курильское 12 августа. На его борту находились 13 туристов, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, и три члена экипажа. Сотрудники заповедника, которые на лодке выехали к месту крушения, смогли спасти из воды восьмерых человек. Двоих человек поместили в реанимационное отделение, их состояние врачи оценили как тяжелое. В день аварии над озером стоял густой туман, видимость не превышала 100 м.

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Фото:МЧС РФ

После происшествия Следственный комитет завел дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Расследование ведет центральный аппарат ведомства.

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Приоритетными версиями крушения следователи считают неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность воздушного судна.

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