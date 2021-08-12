В заповеднике на Камчатке разбился вертолет с туристами

На борту были 16 человек, из них 13 туристов. Вертолет рухнул в Курильское озеро

В районе Кроноцкого заповедника на Камчатке разбился вертолет с 13 туристами и тремя членами экипажа. Об этом говорится на сайте правительства края.

«Вертолет «Ми-8» упал в Курильское озеро. Данные по пострадавшим уточняются», — отмечается в сообщении.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро. Как уточняется в сообщении, сотрудники заповедника услышали звук падения и вышли на лодках в озеро для поиска пострадавших. На место происшествия также вылетели губернатор Камчатского края Владимир Солодов, спасатели МЧС и медики.

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил «РИА Новости», что на борту вертолета был ребенок. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку, представители прокуратуры вылетят на место.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах ранее сообщил, что в результате аварии нашли живыми восемь человек из 16, бывших на борту.