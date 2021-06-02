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Слухи о вреде вакцин и имбире стали самыми популярными фейками о COVID-19

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Наиболее популярными темами фейков о коронавирусе с начала пандемии стали слухи о вреде вакцин и псевдомедицинские слухи. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Кью» и специалистов РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» (есть у РБК).

Исследователи собрали 244 фейка о COVID-19, которые с января 2020 года появлялись в соцсетях более 6 млн раз.

По данным аналитиков, 39% постов были посвящены теме вреда вакцин, в частности тому, что вакцинация может привести к бесплодию. Это утверждение ранее опровергала ВОЗ. Еще 23% сообщений были слухами о том, что от коронавируса помогают «народные средства» вроде имбиря и водочных ингаляций, из-за которых весной прошлого года возник ажиотажный спрос на имбирь.

Исследователи отметили, что интерес к фейкам, связанным с вакцинацией, сохраняется почти с самого начала эпидемии коронавируса в России, а для других слухов, например о народных средствах, характерна волнообразная популярность.

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Фото:Владимир Пирогов / Reuters

Самый популярный в соцсетях фейк за весь период — это история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухани и близко знает и сам коронавирус, и способы борьбы с ним, говорится в исследовании.

Кроме того, большой отклик нашли истории россиян, сообщающих что-то из-за рубежа. Так, популярно было «письмо Полины» из Италии и обращение доктора Колосова, который советовал дышать водкой, отметили исследователи. По запросам в поиске «Яндекса» лидировала тема эффективности «Арбидола» и азитромицина против COVID-19.

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Также исследователи рассказали, что российские пользователи искали в интернете информацию о возможности заражения COVID-19 через посылки из Китая, увольнении за отказ от прививки, вероятность бесплодия после вакцины от коронавируса.

В ЕСПЧ отправили первую жалобу из России на приговор за фейки о COVID-19
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В апреле 2020 года президент Владимир Путин утвердил поправки в Административный и Уголовный кодексы, которые предусматривают наказание за распространение ложной информации о коронавирусе.

В феврале в ЕСПЧ впервые была направлена жалоба из России на приговор за фейки о COVID-19. Ее направила жительница Перми, получившая прошлым летом 300 часов работ за посты и комментарии во «ВКонтакте». По версии следствия, она призывала горожан нарушать объявленный режим самоизоляции, гулять без масок и перчаток, обосновывая это их законным правом. Кроме того, пермячке вменили отрицание существования COVID-19: в комментариях она заявляла, что пандемия «раздута СМИ» для устрашения граждан.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
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от 60 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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