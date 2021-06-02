Слухи о вреде вакцин и имбире стали самыми популярными фейками о COVID-19

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Наиболее популярными темами фейков о коронавирусе с начала пандемии стали слухи о вреде вакцин и псевдомедицинские слухи. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Кью» и специалистов РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» (есть у РБК).

Исследователи собрали 244 фейка о COVID-19, которые с января 2020 года появлялись в соцсетях более 6 млн раз.

По данным аналитиков, 39% постов были посвящены теме вреда вакцин, в частности тому, что вакцинация может привести к бесплодию. Это утверждение ранее опровергала ВОЗ. Еще 23% сообщений были слухами о том, что от коронавируса помогают «народные средства» вроде имбиря и водочных ингаляций, из-за которых весной прошлого года возник ажиотажный спрос на имбирь.

Исследователи отметили, что интерес к фейкам, связанным с вакцинацией, сохраняется почти с самого начала эпидемии коронавируса в России, а для других слухов, например о народных средствах, характерна волнообразная популярность.