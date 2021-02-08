В ВОЗ исключили бесплодие у привившихся против COVID-19

Глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен заявила, что прививка против коронавируса не может привести к бесплодию, это «слухи».

По ее словам, подобные «слухи» распространяют «вокруг многих разных вакцин», но они не соответствуют действительности. «Не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие», — отметила О'Брайен.

В июне 2020 года главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова заявила, что у мужчин, переболевших COVID-19, не исключено бесплодие. «Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID [дает] 38% уменьшение качества спермы», — говорила она.

Позже министр здравоохранения Михаил Мурашко пояснил, что о том что коронавирусная инфекция может привести к бесплодию, пока сказать достоверно нельзя. По его словам, «появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникают воспалительные заболевания», но достоверных данных на этот счет пока нет.