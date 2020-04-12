ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса

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В России стабилизировались розничные цены на имбирь. Об этом РБК сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что

резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».

В результате появился ажиотажный спрос на имбирь и некоторые магазины подняли цены на этот товар до 3–7 тыс. руб., сообщили в пресс-службе.

Преодолеть кризис получилось благодаря рыночным механизмам. Торговые сети устранили дефицит имбиря в магазинах и установили справедливую рыночную цену на товар в размере от 400 до 700 руб. за килограмм, пояснили в ФАС.