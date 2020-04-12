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ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В России стабилизировались розничные цены на имбирь. Об этом РБК сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что
резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».

В результате появился ажиотажный спрос на имбирь и некоторые магазины подняли цены на этот товар до 3–7 тыс. руб., сообщили в пресс-службе.

Преодолеть кризис получилось благодаря рыночным механизмам. Торговые сети устранили дефицит имбиря в магазинах и установили справедливую рыночную цену на товар в размере от 400 до 700 руб. за килограмм, пояснили в ФАС.

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«Постепенно к такой же стоимости придут и мелкие розничные продавцы. Это тот самый случай, когда методы здоровой и развитой конкуренции бывают намного эффективнее карательных мер», — сообщили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, в Россию ввезли 2,4 тыс. тонн свежего имбиря с 1 по 6 апреля. Этот объем превысил показатель за аналогичный период прошлого года в 12 раз, когда в страну ввезли 203 тонны. Он также составил 84% от объема импорта имбиря за предыдущие три месяца 2020 года. Помимо этого, Россия в два раза увеличила ввоз чеснока.

Ранее в апреле глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов предложил заморозить цены на продукты в ходе встречи с правительством. По его словам, наценку на каждом этапе товаропроводящей цепочки нужно ограничить на 10%. В пример Неверов привел рост стоимости имбиря, лимонов и ряда других продуктов. Идею о заморозке цен поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: цены, ФАС, коронавирус
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