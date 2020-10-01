Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса

Вид на здание Министерства здравоохранения РФ (Фото: Георгий Абашвили / РБК)

Министерство здравоохранения выпустило новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Документ опубликован на сайте Минздрава.

В рекомендации добавили описание применения противовирусного препарата с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Как объяснили в Минздраве, такое решение связано с внесением соответствующих изменений в регистрационное удостоверение препарата.

В начале сентября Минздрав назвал шесть препаратов, которые можно использовать для лечения коронавируса. Среди них, кроме «Фавипиравира», были названы «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» (в сочетании с «Гидроксихлорохином»), препараты интерферона-альфа, а также «Ремдесивир» и «Умифеновир». Однако в Минздраве отметили, что пока нельзя сделать однозначный вывод об эффективности данных лекарственных средств.

В середине сентября сообщалось, что «Фавипиравир» будет включен список жизненно важных лекарственных средств. Это значит, что на препарат будут установлены предельные цены. Стоимость аналога «Фавипиравира» — лекарственного средства «Арепливар» — составляет 12 320 руб.