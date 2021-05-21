Песков назвал утверждения COVID-диссидентов вредными фейками

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Утверждения COVID-диссидентов являются разновидностью фейковых новостей и опасным оружием против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе онлайн-марафона общества «Знание», передает корреспондент РБК.

«Люди с серьезными лицами рассказывали, что ковида нет, кто-то рассказывал, что вышки пятого поколения [5G] переносят этот вирус. Кто рассказывал, как ковид лечить имбирем. Это все фейки», — отметил он. По словам Пескова, это вредные фейки, поскольку многие люди доверчивы и не хотят вдумываться в суть информации.

Но «самым страшным видом фейков» пресс-секретарь президента назвал сознательно сгенерированные фейки. «Это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране», — сказал он.

Еще одной угрозой Песков назвал Deep fake. «Это очень страшная штука. Вот я стою, и вместо меня (на компьютере) можно вставить другую голову, другой голос. Если все это оказывается в руках и головах других ребят, вы представляете, сколько они могут наделать вреда? И отличить это будет очень и очень сложно», — сказал он.